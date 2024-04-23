閔熙珍指ILLIT侵害NewJeans的文化成果 HYBE CEO朴智援表明追究到底

擁有韓國女團NewJeans的經理人公司ADOR，被母公司HYBE指控試圖獨立，ADOR的CEO閔熙珍更被要求辭職，她昨日發表聲明，指控HYBE最新推出的女團ILLIT，「從風格、舞蹈、MV，都和NewJeans太相似，擔任製作人的正是房時赫，但我並沒有參與製作。」

閔熙珍指，NewJeans在國際樂壇取得文化成果，卻被HYBE嚴重侵害，她先前已經要求ILLIT的公司Belife Lab表明立場，並採取糾正措施。但一直沒有收到回覆，她為了保護NewJeans而進行的抗議行為，卻被理解成侵害公司利益事情。