閔熙珍指ILLIT侵害NewJeans的文化成果 HYBE CEO朴智援表明追究到底

擁有韓國女團NewJeans的經理人公司ADOR，被母公司HYBE指控試圖獨立，ADOR的CEO閔熙珍更被要求辭職，她昨日發表聲明，指控HYBE最新推出的女團ILLIT，「從風格、舞蹈、MV，都和NewJeans太相似，擔任製作人的正是房時赫，但我並沒有參與製作。」
閔熙珍指，NewJeans在國際樂壇取得文化成果，卻被HYBE嚴重侵害，她先前已經要求ILLIT的公司Belife Lab表明立場，並採取糾正措施。但一直沒有收到回覆，她為了保護NewJeans而進行的抗議行為，卻被理解成侵害公司利益事情。
而HYBE今日派出首席執行官(CEO)朴智援空降ADOR，並於今日上午向公司內部成員發送電子郵件，強調已經發現公司存在問題的地方，就是閔熙珍試圖篡奪ADOR經營權，而且在ILLIT出道前已經策劃好，強調公司採取一切舉動阻止事件惡化。
朴智援表示，「此次事件明顯暴露出有人試圖篡奪ADOR經營權的企圖，我們對此深感遺憾，公司已啟動一切監查程序，進一步確認事實並加以糾正。」他指如果在今次調查中能夠進一步證實，之前已通過公司內外部確認有人企圖篡奪ADOR，公司將採取明確的法律行動，來追究相關人士的責任。
朴智援又要求ADOR員工繼續全力以赴，確保NewJeans的回歸和日後發展。他強調，HYBE始終把保護藝人和公司員工，視為最重要價值，並要求相關人員加倍努力，確保藝人NewJeans不因此事而動搖。他說，「公司將不斷思考和改進，持續推動NewJeans和ILLIT的發展。」