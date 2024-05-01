閔熙珍面臨解僱仍落力宣傳 貼村上隆幫NewJeans設計新彩虹花造型 (有片)

韓國娛樂公司HYBE與旗下子公司ADOE CEO閔熙珍的宮鬥愈演愈烈，HYBE表明兩星期內會盡快撤換ADOE CEO。雖然面臨被解僱，但閔熙珍仍竭盡全力宣傳她的愛女NewJeans回歸，今日就在個人IG，上傳與日本當代藝術大師村上隆開會的相片。
照片中閔熙珍身穿灰色運動上衣，頭戴開記者會當天的藍色LA字款cap帽。而曾經公開表示十分喜愛NewJeans的村上隆，則手執5位成員的照片，並在旁邊不斷繪畫成員樣貌的卡通人像，似為NewJeans即將回歸的新曲《Right Now》MV的卡通造型製作。
其實從NewJeans早前釋出的《Right Now》預告，帶有「飛天小女警」畫風的成員造型，突然變成村上隆「彩虹花」造型，兩者肯定會在今次MV中合作，而且估計會推出大量精品，雙方fans又要破財了。
▼閔熙珍拍攝村上隆為NewJeans回歸設計新造型▼
雖然閔熙珍面臨被解僱，但她仍不停為NewJeans回歸宣傳，而且找來國際性話題班底與旗下愛女合作，就像去年中《Cool With You》找來梁朝偉出鏡，今次《Right Now》則是村上隆，她這位「NewJeans親母」如被HYBE解僱，接任人不知能否像她如此落心落力。