閔熙珍面臨解僱仍落力宣傳 貼村上隆幫NewJeans設計新彩虹花造型 (有片)

韓國娛樂公司HYBE與旗下子公司ADOE CEO閔熙珍的宮鬥愈演愈烈，HYBE表明兩星期內會盡快撤換ADOE CEO。雖然面臨被解僱，但閔熙珍仍竭盡全力宣傳她的愛女NewJeans回歸，今日就在個人IG，上傳與日本當代藝術大師村上隆開會的相片。

照片中閔熙珍身穿灰色運動上衣，頭戴開記者會當天的藍色LA字款cap帽。而曾經公開表示十分喜愛NewJeans的村上隆，則手執5位成員的照片，並在旁邊不斷繪畫成員樣貌的卡通人像，似為NewJeans即將回歸的新曲《Right Now》MV的卡通造型製作。

其實從NewJeans早前釋出的《Right Now》預告，帶有「飛天小女警」畫風的成員造型，突然變成村上隆「彩虹花」造型，兩者肯定會在今次MV中合作，而且估計會推出大量精品，雙方fans又要破財了。