闊別樂壇3年MC仁與Serrini首度合作出新歌 提醒港人「多謝自己，仲頂得住」

不知不覺已來到2022年尾，香港人在疫境之下已熬過了3年，本地Hip Hop始祖MC仁睽違樂壇3年後，夥拍獨立歌姬Serrini推出全新歌曲《未謝晒，多謝晒》，以饒舌加上貼地歌詞，回顧2022年的千奇百怪，提醒仍能煞過的香港人要多謝自己。

MC仁特地從法國回港為網上外賣送遞平台foodpanda錄音和拍MV，獨力包辦曲詞唱絕對是新嘗試，他指出，過往作品較為嚴肅，《未謝晒，多謝晒》則以輕鬆角度出發，利用饒舌來抒情：「用中文唱Rap大多數的題材都比較嚴肅、陽剛，是次的作品雖然少了點憤怒，但這種『輕鬆』反而給予我更多發揮空間。」新歌開首由Serrini緩緩吟唱「年尾直路做個檢討，是壞是好都吞曬落肚」，3年疫情都困在同一空間，更加放大人生的甜酸苦辣，MC仁在構思作品時，希望能合作寫出一首有味道的歌，「味覺的味以及香港味道，如『三餸』、『最好味點會係獨孤一味』等歌詞，充滿香港特色之餘，亦帶有雙重意義。我在創作過程中亦加上不少與『食』有關的比喻，望能刻畫出香港人的寫照，同時道出了我們獨有的韌性。」迎接2023年「乜都開返」的展望，阿仁更希望大家可以「心都開返，開心開餐。」

Serrini 多謝自己沒妥協

回顧過去一年，Serrini坦言，「今年就是不斷多謝自己克服難關的一年。學會跟不同的單位合作，學會不妥協，亦學會如何讓自己衝破過往的惰性，絕對是個很好的結尾。」在2022年結束前，Serrini亦不忘提醒大家：「記得多謝自己。食得好、著得好，就可以達到內心真正的平衡，成為一位真美。」

MV有彩蛋隱喻

MV由人氣導演Maggie Leung擔任，以密室及象徵著2022年內所發生大事的抽屜為主題，穿梭飯廳、舞池等場景，導演Maggie在構思分鏡時以2022為號碼的封閉空間為藍本，MC仁和Serrini代表著每一位與世隔離的香港人，「房內放滿shocking pink的攀石，不但營造出充滿玩味的畫面感，同時象徵著過去一年我們遇到的種種難關。即使在被困期間，我們每日都在處理不同的問題，驀然回首好不容易2022年來到尾聲，不如大家一齊放鬆笑吓，期待來年會更加好。」MC仁和Serrini在一MV裡大玩密室逃脫，導演Maggie特登加入極多個彩蛋位，兩位的造型各有隱喻，連MV rolling credits 亦有驚喜。