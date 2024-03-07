闊別8年 蔡琴重臨紅館開騷 主辦首創父母同行優惠套票

靚聲歌后蔡琴，闊別8年再到來港，於5月25至26日在香港紅磡體育館舉行兩場《AXA 安盛呈獻蔡琴『好新琴』香港站演唱會》。主辦機構寰亞娛樂，於門票上首創新猶，票價上原價每張$908、$688、$388的門票，假如二人或三人同行，購買2張或3張相同日期及票價門票，可以「愛共享」優惠套票價： $780(每張)、$580、$350(每張)，為子女貼心安排這個與家人同行的計劃。
對於主辦機構首創「愛共享」套票計劃，蔡琴得知後讚口不絕，「5月是母親節，通常大家給母親買禮物都像很容易，市面上也很多適合跟媽媽慶祝的，但每當到6月的父親節，大家就好像有點隨便打發便過去了，這次我的演唱會，剛好在5月母親節後，又快要到父親節的日子，大會想到母親也想到父親，我覺得這個點子極佳，子女可以帶著爸爸媽媽一起來看過， 三代同堂，一起來聽是一個很團結又溫暖的大力量，我非常之讚成。」
蔡琴又表示，自己過去的演唱會，每次媽媽也是坐上客，坐台下看著她演出，但今次她有點遺憾，帶不到媽媽來港看她的演唱會，「以前無論去多遠，媽媽也一定跟著我去，看我的演出。但疫情擔誤幾年，媽媽年紀也大了，漸漸就行動上面不是很方便，我再也沒辦法帶她一起出遊及看我演出。不過，媽媽知道仍有很多觀眾支持我，會來看我的演唱會，也替我開心。」
元宵節過後，蔡琴表示，她特意讓自己放了10天假，飛到上海遊玩，「給自己去了10天的上海之遊，我也不是全部去玩，我去做回顧，上海是一個有故事的地方，我去感受一下，現在上海跟以前上海有多大改變，上海人很了不起，很會應變的人們。」接著下來她就會開始繼續《好新琴》的世界巡迴演出，今年計劃除了大陸，香港之外，也會到澳洲及紐西蘭，吉隆坡等地的演出。
《AXA 安盛呈獻蔡琴『好新琴』香港站演唱會》詳情：
日期： 5月25至26日(晚上8時15分)
地點：紅磡香港體育館
票價：(原價每張) $908/ $688 / $388，購買2張或3張相同日期及票價門票，可以「愛共享」優惠套票價： $780 (每張) / $580 (每張) / $350 (每張)
東亞銀行信用卡獨家優先訂票：
優先訂票日期： 3月11日 (上午10時) 至3月15日(晚上11時59分)
優先購票渠道：www.hotdogtix.com 或 HotdogTIX手機應用程式
公開發售詳情：
日期 : 3月19日(上午10時起)
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