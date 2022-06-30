闔家辣｜入圍海外電影節響頭炮 Edan領隊二創《闔家辣驚驚》

由吳君如擔任監製兼演出，鄭中基、梁詠琪、呂爵安（Edan）合演的溫情電影《闔家辣》，未上畫今日（30日）先公布入圍紐約亞洲電影節及加拿大Fantasia Film Festival兩個電影節，導演鄭晉軒得知消息後超級興奮，並高興表示：「自己第一次拍的電影《闔家辣》就可以入圍紐約亞洲電影節和加拿大Fantasia Film Festival這兩個電影節。我覺得一部講廣東話的電影可以衝出香港，是一件很開心的事，因為本身故事也是真人真事改編。近年觀眾多看了出色的、社會議題性的電影，令大家見識香港之外，其實《闔家辣》的故事是一個很好的機會讓大家可以認識關於香港的另一面，亦是我最想看到。也希望大家看到這部電影在創作上的故事，看見這一代香港人的電影。」

有Edan、何啟華（Dee）及林家熙（Locker）在戲中情同手足，三人首度合作在戲裏戲外皆表現投契，其中一場大排檔盡訴心中情戲，就講到Edan的家人希望他買樓，真實地反映出時下年輕人的實況和壓力。年輕人在香港既要兼顧生活，又要考慮置業等人生問題，身為兄弟的Dee和Locker陪飲又陪傾，分別提出個人見解希望能幫助Edan一把。三兄弟到大排檔聊天，大啖飲啤酒才夠暢快，三人在正式拍攝時都真的有飲酒落肚，多少令自己有些醉意，更加投入戲內的氣氛。拍攝當晚在戶外的大排檔取景，現場吸引到三人的粉絲到場支持，三人非常專業，用心地拍好每場戲的同時，粉絲們亦很合作，沒有騷擾偶像和團隊進行拍攝，只是在一旁默默守候及支持偶像努力工作。事實上，三人在鏡頭前後都十足親兄弟一樣，談及今次聚首合作更興奮得手舞足蹈， Edan非常開心地說：「我哋三個首次一齊拍戲，雖然經常見面，但在電影上亦屬首次合作。」三人隨即大騷舞技，更二次創作《闔家辣驚驚》，三人一邊跳舞一邊rap：「拍多二十幾take都唔驚，完全冇嘢好驚，我哋係闔家辣Gang gang，有導演唔驚，唔睇《闔家辣》就好驚！」笑爆全場。