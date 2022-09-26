闔家辣｜呂爵安缺席慶功宴 吳君如宣布原班人馬拍《闔家打麻雀》：未話俾Edan聽

由吳君如監製兼演出，鄭中基、梁詠琪(Gigi)和MIRROR成員Edan(呂爵安)主演的溫情電影《闔家辣》，開創「史上首部暑期賀歲片」先河，累積票房收逾3,300萬港元。電影取得佳績，作為監製的吳君如與有份投資的古天樂日前舉辦慶功宴，君如掦言要延續製作精彩港產片、帶歡樂給觀眾的重要使命，「現正準備原班人馬拍一套賀歲片，關於打麻雀！」她表示會爭取《闔家打麻雀》在2023年初上映，更預告屆時會有神秘巨星現身。

帶旺港產片市場

對於《闔家辣》取得佳績，Ronald笑言言：「我們預計大收七億，現在只差六億幾。」君如滿有信心表示是預期之內，故要舉辦慶功宴慰勞台前幕後人員， Gigi則補充：「自上年7月完成拍攝後，大家都少見，十分想念大家。」《闔家辣》今年在暑期檔率先登場，為近期的力撐港產片的風潮，開出個好頭，中基直言：「當時應該冇人夠膽行出來，唯有她有勇氣。」君如補充：「當時7月14日並未放暑假，只是個閒檔，不過可以帶旺個市，港產片好對大家都好。」