闔家辣｜票房破1700萬 鵬哥ERROR彩蛋引發驚喜

《闔家辣》正式開畫踏入第10天，累積票房已破1700萬，連日來仍穩坐單日票房冠軍。《闔家辣》由鄭中基、梁詠琪、呂爵安（Edan）及吳君如合演，輕鬆充滿笑意之餘，亦貼地反映現時香港人在疫情下的生活，令觀眾笑中有淚，㗳落盡是甜酸苦辣。



《闔家辣》的笑料是基本元素，戲組為這齣戲增值「加甜」，加插彩蛋，特別請來多位極具搞笑因子的嘉賓客串演出，當中包括試咪大王盧海鵬，ERROR三子193（郭嘉駿）、肥仔（梁業）及保錡（吳保錡），還有蘇致豪及許賢（MC $oho & KidNey）等，還有極具份量的神秘嘉賓客串演出。首次為「賀歲片」演出的ERROR表現異常興奮，談到是次與鵬哥合作的感受，193笑言：「高興與鵬哥合作，聽說他講粗口比我們厲害，他沒有『試咪』，我們有點不開心及失望。」保錡笑稱：「我們身為專業茄哩啡，很享受做每一套戲的彩蛋，希望2022年每一套戲都找我們客串兩、三句鐘。阿Dee角色比較多，我們可以客串其他臨時角色。我上幾次所演的角色都要死，今次可以做笑蛋但不用死，活生生地生存下去。」193為保錡補充說：「我們不單止是ViuTV洪天明，其實我們是電影界洪天明，每一套戲都可以客串。最開心是不用看劇本，全部都是爆肚，我們是比較運用腦筋的演員，要記對白並非我們擅長的事。香港所有電影都要找我們客串，如果不找我們的實在不算是電影。」肥仔形容他們是彩蛋界KOL。