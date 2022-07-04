闔家辣｜Edan君如賀優先場破百萬票房 入戲院突擊謝票

由吳君如擔任監製兼演出，呂爵安（Edan）、鄭中基、梁詠琪合演的溫情電影《闔家辣》，由原定的賀歲檔改到暑假上映，雖然要到7月14日才正式開畫，但電影公司於本月1日至3日率先開優先場，好讓一班引頸以待的影迷先睹為快。

《闔家辣》一連三日的優先場已破100萬港元票房，由於成績理想，故在片中扮演姑媽的君如，昨晚率領導演鄭晉軒（Coba）及飾演Coba的Edan一齊走入戲院突擊謝票，令現場Fans相當雀躍，三人還與在場影迷來個大合照留念。正在忙於排練演唱會的Edan，在百忙中抽空陪伴君如現身謝票，Edan今次出現當然成為焦點，觀眾都大讚他的演技，他說：「大家很幸運，可以欣賞到這齣電影，我還未有看過，我自己都很緊張，因為是我的處男作。這幾天大家看過後，對我說ok，為我增添一些安全感，我認為一句甚中肯，她們說『連我的前夫都說好看』，這樣應該是真的。」Edan及君如皆感謝觀眾在日前在八號風球的惡劣天氣下，依然入場支持這齣送給香港人的電影。

導演鄭晉軒笑言，近日他也有訪問已看過優先場的觀眾，最坦白及說話中肯的「前夫」們都讚Edan今次演出好看，Edan笑問：「今次？我之前哪次演得不好看？今次是我們的心血，花了很多時間製作。」君如讚賞已經看過《闔家辣》的觀眾及粉絲沒有劇透，讓大家入場看得既開心又驚喜。