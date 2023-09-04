闔家辣2｜傳開續集搶賀歲檔？ Edan呂爵安、吳君如、鄭中基、梁詠琪+古天樂復刻《嚦咕嚦咕新年財》？

去年防疫措施陸續解除後，港產片形勢大勇，多套電影票房收入超過三千萬。其中由MIRROR成員Edan呂爵安、吳君如、鄭中基及梁詠琪主演、由賀歲檔延遲到暑假嘅《闔家辣》，以3270萬港元嘅成績，成為年度港片票房五甲之一。有報導指，身兼監製的吳君如成功拉攏《闔家辣》主要班底開拍續集，並有意搶佔明年賀歲檔，仲搵埋客串嘅古天樂參演一角。而題材據講係打麻雀，令人聯想到經典港片《嚦咕嚦咕新年財》。

《闔家辣》故事以年青導演鄭晉軒(Coba)嘅經歷改編，疫情期間父母百無聊賴，諗到將阿媽親手製作嘅辣椒醬當成商機，令一家人一齊打拼嘅故事。片中由Edan飾演Coba、鄭中基及梁詠琪演佢父母，吳君如就飾演姑媽一角。

暫時未知《闔家辣》續集會唔會沿用上集嘅角色人物設定，但據報《闔家辣》監製及導演鄒凱光將會新片執導。而同Edan傳出緋聞、戲中Coba女友袁澧林暫時未知會否歸隊。