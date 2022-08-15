關之琳劉嘉玲登熱搜娛聞 點解因為一個男人而反面？

今日熱搜娛聞當中，唔少人都對關之琳和劉嘉玲喺丁子高生日飯局同框出現合照之中呢單新聞有興趣。一直有傳兩位大美人不和，近年先至關係好轉破冰，而令佢哋友情「結冰」嘅，原來係一個男人。

關之琳同劉嘉玲一齊喺80年代成名，加上大家都個性活躍，因此成為好朋友。2014年，有傳關之琳同台灣富商男友陳泰銘秘密結婚，但當事人未有承認。翌年，有傳媒影到鍾意行山嘅嘉玲姐，同陳泰銘喺香港行山，仲暗示關之琳同陳泰銘「漸行漸遠」。報導出街後唔夠一個月，出席品牌活動嘅關之琳見記者時，突然自爆同陳泰銘「不是分手，是離婚」，令全場嘩然。關之琳隨後回應劉嘉玲同陳泰銘行山一事時指「他們不是小孩，已經是成年人，他們沒有想過其他人的感受」。

二人有火藥味

劉嘉玲隨後被問到係咪介入好友婚姻，佢就哈哈笑咗幾聲，仲問記者有冇聽錯，又強調自己同關之琳唔係best friend，都係剛剛知道對方結咗婚又離埋婚。自此之後就傳出關之琳同劉嘉玲不和，兩人向來都係高級品牌嘅活動常客，間中會同場出現，但就冇合照過。曾有記者訪問關之琳，如果同劉嘉玲碰面會唔會尷尬？關之琳居然話「我諗佢（劉嘉玲）應該會尷尬啲。」向來強勢嘅劉嘉玲亦唔示弱回敬「點解要尷尬？我行得正企得正，如果佢咁講覺得舒服啲，就隨便佢講。」好大陣火藥味。

傳關係破冰

爆出「不和」2年後左右，兩位美人都分別放聲氣緩頰，甚至傳佢哋已經破冰，關之琳話有同劉嘉玲傾偈，但就話「破冰」太嚴重。2020年10月，高級商場為劉嘉玲舉行藝術展，活動嘉賓包括關之琳，劉嘉玲作為主人家，事後喺社交平台分享同關之琳嘅合照，外界認為佢哋正式破冰。

不過亦有人質疑破冰之說，今年6月喺一個牛仔造型派對上，另一賓客呂良偉分別同兩位美人合照，但係佢哋自己就冇合照。然而亦有社交媒體照片流出，喺同丁子高生日飯幾個星期前，關之琳同劉嘉玲都有同曾志偉及余安安等人食飯，似乎時有見面。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載