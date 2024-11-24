關嘉敏扮譚輝智太似阿媽都認唔到 自認慳妹與隊友交換衫著

關嘉敏昨日出席「FASH-LiFTING 惜衣館素人大改造 暨 全港青少年免費借衫先導計劃啟動禮」，以模特兒的打扮行catwalk，又大談分享自己慳家、環保的心得，以及如何選購又平又適合自己身材的衣服，更向現場觀眾展現歌藝。

她在活動上分享初出道時的慳家經歷：「早期女團初出道時，未必所有出席的訪問或活動都有造型師安排服飾，曾經試過因為屋企沒有新衫、買了不合適自己的衣服而遇到襯衫困難，當時感到十分崩潰，最後為了可以襯出新款服飾出席活動，幾位女團成員私下交換衣服穿著，這樣就能幫公司、自己節省開支。」

她又表示，打扮風格不是只靠價錢或品牌來決定的，搭配和創意才是關鍵，她會把一些基本款式的衣物混合襯搭，只要加入一些特色時尚配件，也可以創造出不同的造型風格。