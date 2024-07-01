關嘉敏曾被指反骨當眾落淚 網民今反撐加入TVB正確

關嘉敏昨日(30日)憑住在《福祿壽訓練學院終極對決》扮演譚輝智，成為熱門討論話題。早前她在節目中扮王菲的《夢中人》的造型，獲不少人大讚，正當大家以為她難以再突破時，沒想過她反串扮譚輝智一樣可以似到十足十，令關嘉敏登上不少搜尋器頭三甲位置。

關嘉敏對上一次引來大家討論，已經是2020年參加《全民造星III》，她成功打入20強。其後她突然在無綫亮相，隨即引來網民洗版鬧爆，指她忘恩負義、反骨，斥她的名氣是因為ViuTV帶挈，竟轉頭跟無綫簽約。2021年，她在節目《Mean Talk》被林盛斌及江美儀問及此事時，忍不住淚灑片場，哽咽表示「連呼吸都會俾人鬧」。

她在節目提到自己是女團出身，自小立志要從事演藝事業，惟她完成《全民造星III》之後，ViuTV並未有跟她接洽簽約事宜，她說︰「我可能未必適合佢哋個台，所以冇同我公司傾過合約上嘅嘢。」她表示自己很想拍劇，公司逐認為跟TVB簽約會比較適合她。對於被指反骨，她哽咽指香港的娛樂事業並不是很多機會及資源去支持，「好多嘢都要靠自己，如果仲要咁分到咁清楚，就連少少機會都冇，我真係好鍾意做呢行！」她表示無論做甚麼都會被人話錯，但她堅信只要努力，去證明給大家看自己的實力，並不是單憑一個選秀節目。