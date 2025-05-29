關嘉敏 松岡李那賀老闆生日 女團Uni最想見師兄師姐

顏培意一直作風低調，但並未妨礙他旗下的藝人，主動組織了一場溫馨飯局，為這位幕後掌舵人慶祝，展現出公司上下一心的暖心氛圍。即使不少藝人正忙於海外拍劇、錄音或籌備新作，他們仍然抽空出席，顯示出培哥在藝人心目中的重要地位。

關嘉敏(Carman)、葉泓聲(Gordon)、陳善渝(Odi)、松岡李那(Linah)、龔柯允(Karen)、朱紫嬈(Khloe)、朱斐斐、韋雄、鄺星宇(Alex)及新晉女團Uni的成員思澄、Silver和Seeing等，早前出席天盟娛樂的老闆顏培意生日派對，正好與公司十周年慶典相重疊

雖然「大師姐」李施嬅(Selena)，因拍攝《新聞女王2》未能親臨現場，但她也特意抽空向培哥送上祝福，彰顯出團隊的凝聚力。作為公司中最資深的藝人，Carman、Odi和Gordon表示，「培哥在這10年中，一直尊重他們的想法，並鼓勵他們嘗試不同的領域。」Linah更透露，「培哥給予她很大的發展空間，讓我能夠兼顧中日兩地的市場。」

朱紫嬈(Khloe)於今年3月剛加入天盟娛樂，這次她終於有機會與其他同門藝人交流，尤其是與龔柯允、鄺星宇分享唱歌心得，讓她倍感興奮。更巧的是，Khloe和韋雄竟然是同月同日生日的好友，如今又成為同門師兄妹，讓這次聚會充滿了驚喜與趣味。

Uni女團首次參加公司聚會，隊長思澄表示：「第一次見到這麼多師兄師姐有點緊張，但大家都非常親切，還詢問我們籌備新歌的情況，分享了很多寶貴的經驗！」這場聚會不僅為顏培意慶祝生日，也加深了藝人之間的友誼。