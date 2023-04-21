關心妍慈善個唱獲圈中好友力撐 衛詩台上重提日本被捕低潮

關心妍昨晚（20日）假紅館舉行的《妍亮慈善福音演唱會》已順利完成，一眾圈中藝人義助擔任嘉賓，包括鄧萃雯、衛蘭、衛詩、孫耀威、林欣彤、王祖藍、王君馨、鍾舒漫、鍾舒祺、黃劍文等等，場面熱鬧。

請1,500 個基層家庭睇騷 演唱會由鄧萃雯獨白掀起序幕，Jade隨即升上舞台唱出多首歌曲，歌迷熱烈歡呼支持，鍾舒漫、鍾舒祺成為演唱會第一組嘉賓，鍾舒漫除了與Jade對唱外，更與妹妹鍾舒祺大跳《信者得愛》，令全場氣氛火熱！個唱中播放多條影片，包括Jade媽媽講述女兒入行經過、老公亦分享二人相識故事等等，雯女更在片中大讚Jade「夠乖」，不時參與義工服務。Jade表示這晚演唱會有1,500個基層家庭免費入場，坦言感謝好友義助支持，將「不可能的任務」變可能。林欣彤台上分享，過去經歷多種病痛，多次走到絕境時，靠信仰救回自己生命，又與Jade對唱《You Raise Me Up》，二人同台大曬唱功。而Jade女兒「心心」是Fans最期待的嘉賓之一，她表示要身體力行支持父母，心心說：「因為我要支持Daddy、媽咪，今日帶咗啲朋友一齊唱歌多謝你！」令Jade非常感動！

衛詩講到眼濕濕 Jade表示多謝女兒生性，笑言「等咗佢好耐」，並稱：「上次我演唱會時講等咗佢好耐，啲朋友以為我等佢上台，其實我等咗七年先有佢，所以生命真係天父送畀我哋嘅禮物。」被Jade譽為「Dancing Queen」的王君馨大跳熱舞，還有孫耀威驚喜現身令樂迷眼前一亮，而衛詩台上重提日本被捕事件，一度講到眼濕濕：「喺日本嘅時候，我都未好認識呢個神，但我都祈禱『如果你聽到嘅，你救吓我啊？』，跟住返到香港好多教友藝人都會主動關心我，嗰時我會諗『大家都唔係咁熟，你哋係咪傻㗎？』，後來我走出最低迷嘅時候，我仲將信仰介紹畀埋我家姐。」