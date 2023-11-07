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娛樂
2023-11-07 11:13:30

關心妍慈善巡演唱到美國 囡囡返學無緣赴當地做「嘉賓」

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關心妍抵達三藩市紅木城Fox Theatre舉行兩場福音慈善演唱會。

關心妍抵達三藩市紅木城Fox Theatre舉行兩場福音慈善演唱會。

關心妍日前在美國三藩市紅木城Fox Theatre舉行兩場「SHiNE妍亮」福音慈善演唱會，為天津「和平之君」兒童福利院籌款，所有盈利將用作幫助殘疾孤兒。Jade美國粉絲齊集紅木城，門票早已售清，而關心妍一口氣唱出二十多首歌曲，當中不乏昔日熱門金曲，對於反應熱烈，她表示：「始終外地做騷都係靠自己執生解決，同埋今次做慈善要慳家，唔敢搵太多工作人員同行，我同經理人、助手三個人攞住十喼歌衫同行李過關，好彩都習慣一腳踢自己照顧自己。我覺得最難嘅係適應時差，所以都早咗成個星期飛嚟做準備，呢個場地都好有歷史，過往都未試過有華人歌手喺度開演唱會，搞到自己都有啲啲緊張。」是次福音演唱會巡迴，Jade自爆婉拒歌酬為慈善出分力：「歌酬唔係咁緊要嘅，呢個騷目的係幫人，所以今次做善事之餘，又可以同移民嘅Fans見面聚吓舊，見到佢哋一家大細嚟支持，感覺真係好得意！唱唱吓我都忍唔住爆喊，喺香港都未試過，成個騷都好有愛。而我哥哥一直都喺芝加哥，今次佢嚟支持我，所以我都叫佢做『芝加亞哥』，佢見慣大場面梗係捉佢上台唱歌。」

 

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關心妍慈善巡演唱到美國 囡囡返學無緣赴當地做「嘉賓」

關心妍哥哥一直在芝加哥生活，今次亦有到場支持。

Jade笑言早跟囡囡「講掂數」，承諾下次再邀請對方做「嘉賓」，Jade說：「佢一直都以為我開演唱會就有份上台唱嘛，但係佢要返學同考試，所以就要同爸爸留喺香港，唯有下次佢放假做巡迴先帶埋佢。依家晚晚都會視像傾吓計嘅，好在心心都大個女，明白媽咪做善事幫人，同埋我出遊可以比機會爸爸同佢獨處啦。」

關心妍抵達三藩市紅木城Fox Theatre舉行兩場福音慈善演唱會。 關心妍抵達三藩市紅木城Fox Theatre舉行兩場福音慈善演唱會。
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