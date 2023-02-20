關心妍放棄個唱Part 2改做慈善騷 教囡囡用利是錢買飛行善

關心妍於4月即將舉行「關心妍Shine妍亮福音慈善演唱會」，日前現身攝影棚為個唱拍攝海報，Jade就話今次並非去年個唱「Part 2」， 為演唱會從新製作：「今次係紅館Part 2嘅期，但我地就選擇唔做Part 2，會製作一個善慈嘅演唱會，因為我有一個妍亮生命慈善基金，第一次喺咁大嘅場地做籌款嘅演唱會，希望可以祝福香港嘅朋友。」Jade笑言冇諗過會獲批檔期搞騷，製作過程比以往更有難度：「諗住兩、三年後先會批到期做演唱會，點知入完表格冇幾耐就真係批咗，仲急過上年嘅騷！過年前啲人話我好瘦要食多啲嘢，一過完年知道要做騷又要Keep翻同戒口。」為呢次個唱，關心妍拒收歌酬之餘，更自發捐款希望達到目標：「其實我嘅慈善基金一向都係靠我啲歌酬同埋教唱歌去營運，今次仲要捐多啲出嚟，暫時目標係有一百萬嘅門票，免費邀請低收入同基層家庭、情緒病患康復者、中學生去睇騷，因為佢地可能未嚟過紅館睇演唱會。」Jade就話過去一直好多圈中人支持基金，計劃「碌卡」邀請到場做嘉賓：「圈中好多朋友都會嚟做嘉賓，但人名就賣個關子先，早排過年我都襯團年聚會同佢地講呢件事，所以呢排同我食飯嘅，你就知我想搵你做嘉賓喇。」

雖然Jade曾舉行多次紅館個唱，但呢個騷是香港首個以流行福音歌曲做主題的演唱會，更獲相關團體支持，令她非常緊張：「因為我都想有突破、做啲新嘢，大家可能聽慣我啲悲情歌，但今次演唱會會唱啲開心、正向嘅歌曲。」提到囡囡心心已為個唱做「預備」，更埋怨媽咪沒帶她影海報：「佢以為自己一定有份做呢個騷，不停提議唱咩歌好，同埋上次打筋抖太好喇，我都唔知佢有冇其他新技能騷到比大家睇。今日嚟影海報出門口，佢好緊張問我去邊，做乜唔帶佢嚟一齊影，心心已經當正自己係嘉賓之一。」關心妍仲話會教囡囡用利是錢買飛支持，提議阿女向身邊同學仔為今次演唱會籌款。