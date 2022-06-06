關心妍演唱會鄭秀文驚喜現身 Sammi爆Jade可能最後一次開騷

關心妍(Jade)一連兩場紅館個唱昨日圓滿結束，多位圈中名人到場支持，包括何超雲、鄧萃雯、許廷鏗、林欣彤等等。Jade囡囡楊榮心照打筋抖，不過臨落台前，Jade和女兒向老公送上驚喜：「我想借大家嘅歌聲一齊同佢唱Happy Birthday，因為佢為咗我呢個騷勞心勞力，我想全場為佢大合唱！」而囡囡落台前更話「I Love you爸爸」，搞到老公楊長智面都紅晒！

Sammi感慨做歌手唔容易

除了繼續有蕭正楠當嘉賓外，去到Encore時段，Jade再向樂迷送上驚喜，她邀請鄭秀文(Sammi)壓軸出場。當Sammi出場時全場尖叫，二人隨即合唱《上帝早已預備》，Jade在台上笑言好夢幻，更邀請對方自拍留念。

Sammi表示，Jade透過共同朋友邀請，又寫了一張心意卡，被其真摯情感打動。她更驚爆對方曾向她透露「呢個可能係你最後一次演唱會。」Sammi續說︰「20周年演唱會真係好唔容易㗎，我作為歌手，都覺得越有經歷嘅歌手，越少空間進步、越難搵新鮮感俾觀眾，真係唔容易。今次你仲寫咗張卡俾我，講呢個騷嘅心路歷程，我覺得好感動，我明二十年好艱難，我三十年其實都好艱難㗎，所以唔好放棄啊，OK？」Jade就話自己聽對方歌曲成長，Sammi笑言大家都「差唔多大咋嘛！」