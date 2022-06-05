關心妍開騷與囡囡同台演出 邀蕭正楠合唱掀高潮

關心妍(Jade)於紅館舉行演唱會慶祝入行20年，多位圈中好友到場支持。她一口氣唱出多首金曲，包括《負擔不起》、《龐背21世紀》、《優先訂座》等等，除了獻唱金曲外，更騷她的音樂才華，一時自彈自唱鋼琴，更從台頂吊下色士風演奏。而囡囡心心亦擔任個歌嘉賓，母女檔合唱《SMILE》令樂迷非常興奮。不過當囡囡心心上台打筋抖時，Jade就顯得緊張：「我多謝天父帶咗呢位小天使比我，楊榮心我等咗你好耐啦！聽講你想喺紅館打筋抖，今日終於願望成真啦？你洗唔洗拉吓筋先？得唔得㗎？」

Jade一共演繹近30首歌，她在台上表示極速籌備今次個唱充滿挑戰，但仍以最佳狀態完成與歌迷的約會：「今次演唱會主題叫做約，約係一個信念，一份堅持，一個盼望。好耐以前上帝用彩虹與人立約。雖然呢個演唱會好急，好驚心動魄，但係我帶住一份Mission，一份堅持同信念，希望今日每一個你都有一個愉快嘅晚上。我特別珍惜呢次演唱會，雖然呢次演唱會比我之前任何一個演唱會都艱難，但今日見到你哋每一個我覺得好值得。」