關於我和鬼變成家人的那件事｜林柏宏演「死掉的Gay」難忘與「老公」許光漢的浴室戲

由《想見你》許光漢、《六弄咖啡館》林柏宏和《瀑布》王淨合演的《關於我和鬼變成家人的那件事》，在《緝魂》金馬提名導演程偉豪執導下，3位人氣及實力兼備的新生代演員，為觀眾帶來突破演出，在台灣成為2023年最快破億台片，更已登上台影史最高票房第七位。林柏宏演「死掉的Gay」毛毛，當中誇張奔放的肢體、表情動作放任到極致的演出，令他自己都感到極害羞。

首次跟許光漢及王淨合作，問到難忘場面，柏宏直指是跟「老公」光漢的浴室場面：「因為浴室的那場戲很複雜，兩個人都飛來飛去而我還要吊威也。這場面是我的角色毛毛跟光漢相遇的第一場戲，所以希望呈現這兩個人一開始就有一種對立的狀態，希望這個對立是有喜劇的效果，我覺得這場戲是蠻大的挑戰。」至於跟王淨就要說到在車上的一場戲：「在戲裡面設定王淨是看不到我，可是會有一些空間的錯位，像是王淨的角色會坐在我的角色毛毛(鬼)身上，那毛毛當然是很不爽她坐在自己身上，那一場戲我覺得雖然在車子裡面，但小小一場戲也是蠻蠻複雜的。」

自認「舞痴」 同志夜店跳舞勁尷尬

對於要演一個既是鬼又是Gay的角色，林柏宏笑言也有參考身邊同志朋友，「有很外放甚至有點三八的樣子，我覺得非常可愛。」他形容毛毛是比較活潑比較敏感也會情緒化，他也不是壓抑鬱悶的人，是比較外向的那一種，「我很認真地思考過要用什麼樣子的口頭禪作為這個角色的貫穿全劇的一句話，最後想到『不敢相信』，很口語然後又有一點點文縐縐，其實也是平常我們會有機會說出來的，可是我們可能沒有意識到，然後從這口頭禪開始延伸出一些毛毛說話的方式。」

而同志夜店熱舞場景更令林柏宏印象深刻，他自認「舞痴」也從沒去過同志夜店，事前臨急抱佛腳找舞蹈老師特訓，沒想到拍攝當天，老師竟親自到場驗收成果，「那天舞池裡有各式各樣穿著火辣的同志朋友在跳舞，他們都很享受，我卻超害羞，偷偷喝了兩杯酒，才敢跳下去跟大家跳舞，算是突破人生羞恥度，短期內應該難以超越。」