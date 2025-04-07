關於我和鬼變成家人的那封利是｜Billkin透視裝濕身 與PP Krit神還原台版經典場面

改編自台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的泰國片《關於我和鬼變成家人的那封利是》（The Red Envelope），邀得BL泰劇《以你的心詮釋我的愛》紅遍全亞洲的CP組合Billkin及PP Krit首度於大銀幕合體，電影發布正式預告，除了神還原台版許光漢全裸跳鋼管舞，更有台版林柏宏腳下滑出叫「老公」及騎頸等經典場面， Billkin身穿透視裝閃亮登場跳舞畫面，二人超狂演出令電影爆笑大暴走。泰版將於香港國際電影節首度在港放映， 5月正式上映。

從預告所見，在《全職乖孫》扮「廢柴乖孫」的Billkin，完全放飛自我，除了重現全裸鋼管舞橋段，更化上閃亮彩妝，穿上透視薄紗網狀「戰袍」前往同志夜店熱舞，而電影開首更上演各種誇張的「濕身」場面，充滿泰式風格的爆笑，Billkin表示：「我們的版本保留所有核心要素，並進一步強化和延展，增添更多細節，讓故事更貼近泰國文化，幽默感也更符合我們的背景，這一切都被推向了極致！」

Billkin與PP Krit是相識近10年的同齡好友，憑《以你的心詮釋我的愛》爆紅後兩人登泰國最強人氣CP「BKPP」，今次《關於我和鬼變成家人的那封利是》躍上大銀幕，拍攝過程創造出不少火花。PP Krit透露兩人一起成長，只要有Billkin在身邊就覺得事情變得容易，甚至一對望就想哭，很容易互相觸發情感，而疲倦的時候Billkin更會在片場抱著他，Billkin表示：「PP需要鼓勵，他很愛撒嬌的，所以我時不時為他打氣，告訴他『加油』！」

泰版台版有不同

泰版雙男主角色設定跟台版略有不同，原版許光漢演鋼鐵直男警察，Billkin飾演的「Menn」則設定為金盆洗手的小偷，因為對女警一見鍾情，從而成為警察的線人，怎料某日誤執利是，意外多了一位「鬼老公」；而PP Krit飾演的男鬼「Titi」則從原版林柏宏所飾演的台大城鄉所研究生，改為就讀服裝設計系的研究生，導演表示更改設定是為了讓角色更符合演員特質，PP Krit擁有甜美可愛的魅力，因此特別加強他設計系的背景，展現有別於原版的迷人之處。

《關於我和鬼變成家人的那封利是》故事講述熱血線人Menn（Billkin飾）一次陰差陽錯撿到男同志Titi（PP Krit飾）的神秘冥婚利是，意外獲得一份超自然的婚約。試圖悔婚的Menn，卻變成活生生的地獄黑仔王，為保命仔只好無奈應承婚事。但為了早日擺脫Titi回復「單身」，Menn決定與這位「鬼老公」攜手調查他的死亡真相，好讓Titi安息投胎。於是，一場有笑有淚、邁向瘋狂的旅程就此展開。