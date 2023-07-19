關景鴻逝世｜趙雅芝全家一齊拍廣告 林建明好難過︰我個心好痛啊！

資深移民顧問關景鴻辭世，終年66歲。景鴻集團的移民廣告自90年代開始，先後在亞視、無綫的「宣傳易」落廣告，廣告對白簡潔又洗腦，「我可以幫到你」、「保證申請成功否則原銀奉還」對一眾港人來說耳熟能詳，關景鴻更標榜自己是大家的「永遠朋友」，兼粉墨登場。
「大姐明」林建明是首位與關景鴻合作的藝人，當年大姐明身在一所像大學的建築物，之後向鏡頭說︰「想望子成龍，其實好簡單，搵關景鴻先生！」之後讀出集團服務，再接著說︰「為未來鋪路，康莊大道，保障出發，保證申請成功。」另有一個老人家團聚版本，但大姐明出場的秒數較少，而集團亦曾請過黎耀祥簡單配音。
大姐明表示雙方合作多年，其後對方找趙雅芝做代言，但二人仍保持友好關係。她對關景鴻的離世，非常難過，大讚對方為人熱心公益。她晚上轉載相關帖文道︰「最敬愛的 關景鴻先生，實在唔捨得你！我個心好痛啊！」
大姐明版本的廣告︰
趙雅芝接捧 「保證成功」淡出廣告
去到2008年左右，趙雅芝成為第二任集團代言人，對白就改為「真正快樂，係你懂得去選擇，世界咁大，邊度先最啱你呢？追求理想生活……」之後當然是接住見到關景鴻出來說︰「我可以幫到你」、「保證申請成功否則原銀奉還」。其後幾年的對白亦是以「真正快樂，係你懂得去選擇」作開頭，但因應社會環境轉變，為吸納國內及海外人士來投資，就變成「真正快樂，係你懂得去選擇，透過景鴻移民，你可以喺香港大展所長，建立事業王國，享受理想生活，實現你嘅理想。機會就在眼前！」而「保證申請成功否則原銀奉還」這一句亦開始不再出現。
趙雅芝一家三口出現
去年2015年，廣告邀請趙雅芝老公黃錦燊及囝囝黃愷傑一齊登場，廣告口號再轉變，同樣以吸引人才來港，趙雅芝說︰「我哋確信呢度可以發展所長，突破一切界限。」黃愷傑之後再說︰「發揮無限商機，今天決定將來」。
出動遊輪私人飛機
近年廣告更加碼出現遊輪、私人飛機，但就不再主力吸引人才，而畫面就出現不同國家的圖片，關景鴻背住出場表示「世界很大，你可以去得更遠」，畫面見到趙雅芝一家三口非常溫馨。而最新一輯的廣告對白為「要創造理想人生，就要勇往直前……實現夢想。」而關景鴻就謂「我可以幫到你！永遠朋友，永遠服務」
隨住關景鴻離句，集團於昨日將私人飛機版本廣告再剪輯，把關景鴻的鏡頭全刪走。