關景鴻逝世｜趙雅芝全家一齊拍廣告 林建明好難過︰我個心好痛啊！

資深移民顧問關景鴻辭世，終年66歲。景鴻集團的移民廣告自90年代開始，先後在亞視、無綫的「宣傳易」落廣告，廣告對白簡潔又洗腦，「我可以幫到你」、「保證申請成功否則原銀奉還」對一眾港人來說耳熟能詳，關景鴻更標榜自己是大家的「永遠朋友」，兼粉墨登場。

「大姐明」林建明是首位與關景鴻合作的藝人，當年大姐明身在一所像大學的建築物，之後向鏡頭說︰「想望子成龍，其實好簡單，搵關景鴻先生！」之後讀出集團服務，再接著說︰「為未來鋪路，康莊大道，保障出發，保證申請成功。」另有一個老人家團聚版本，但大姐明出場的秒數較少，而集團亦曾請過黎耀祥簡單配音。

大姐明表示雙方合作多年，其後對方找趙雅芝做代言，但二人仍保持友好關係。她對關景鴻的離世，非常難過，大讚對方為人熱心公益。她晚上轉載相關帖文道︰「最敬愛的 關景鴻先生，實在唔捨得你！我個心好痛啊！」