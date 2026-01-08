關智斌同狗狗拍MV做「人肉腳墊」孭住狗仔同攝影師做掌上壓

關智斌（Kenny）全新廣東作品《My Little Tinker Bell》上架，這次新歌是送給一班對他不離不棄的fans及朋友，答謝他們一直以來的支持。不過提到拍MV，Kenny笑說是一個淚水與汗水交融的拍攝。

MV找來Kenny「老友狗狗」Max及牠的一班兄弟姊妹一齊演出。一直有說小孩及動物是最難拍攝，Kenny坦言十分順利，「完全冇大問題！我同Max合作開，之前有拍過好多廣告，好friend㗎！佢train得好好，好乖、又識做戲、又有表情。」看似順利，隨後Kenny又補飛：「除咗佢哋間唔時會喺地下度……或 者拍拍吓走開咗屙尿，哈哈！」