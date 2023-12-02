關智斌屋企漏煤氣發生家居意外 ，面臉部和手部二級燒傷。

關智斌（Kenny)原來早前發生了家居意外，昨日（12月1日）他在社交網分享自己二級燒傷的經過，他指在兩個星期前的晚上，因為漏煤氣，自己大意點火引至家居意外，造成面臉部和手部二級燒傷；幸好他即時用凍水洗面急救，其後叫救護車到醫院，經過一星期悉心治療後已火速回復靚仔樣。

Kenny貼出由受傷到治療到康復的三張對比圖，並分享意外經過，他寫道：「今晚想跟你們分享一下，因為小弟臉部的二級燒傷⋯已經完全康復了。事緣剛好在兩個星期前的星期四晚上，在自己身上發生了一個意外，一個家居意外，一個Gas漏氣，一個大意的點火行為，換來我面部和手部的二級燒傷。 還記得意外發生之後，幸好做了一個拯救了自己的行為，就是不停不停用凍水洗面。回過神來之後才發現，我的頭髮和眉毛都燒焦了，面部和嘴唇也變得紅紅腫腫。當時真的不知所措也非常驚恐，只記得心跳得很快很快，六神無主了5分鐘才懂得叫車去醫院。」