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娛樂
2023-12-02 11:20:24

關智斌屋企漏煤氣發生家居意外 面臉部和手部二級燒傷

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關智斌屋企漏煤氣發生家居意外 ，面臉部和手部二級燒傷。

關智斌屋企漏煤氣發生家居意外 ，面臉部和手部二級燒傷。

關智斌（Kenny)原來早前發生了家居意外，昨日（121日）他在社交網分享自己二級燒傷的經過，他指在兩個星期前的晚上，因為漏煤氣，自己大意點火引至家居意外，造成面臉部和手部二級燒傷；幸好他即時用凍水洗面急救，其後叫救護車到醫院，經過一星期悉心治療後已火速回復靚仔樣。

Kenny貼出由受傷到治療到康復的三張對比圖，並分享意外經過，他寫道：「今晚想跟你們分享一下，因為小弟臉部的二級燒傷已經完全康復了。事緣剛好在兩個星期前的星期四晚上，在自己身上發生了一個意外，一個家居意外，一個Gas漏氣，一個大意的點火行為，換來我面部和手部的二級燒傷。 還記得意外發生之後，幸好做了一個拯救了自己的行為，就是不停不停用凍水洗面。回過神來之後才發現，我的頭髮和眉毛都燒焦了，面部和嘴唇也變得紅紅腫腫。當時真的不知所措也非常驚恐，只記得心跳得很快很快，六神無主了5分鐘才懂得叫車去醫院。」

他續指在燒傷後的第二天亦照常出席公開活動，並靠化妝掩蓋住，「如果還記得我17號出席活動的話，有粉絲問我為什麼要戴上手套，亦以為我因為天氣冷鼻頭變得紅紅，甚至開玩笑以為我做了豐唇手術。其實當其時就剛好是燒傷了的第二天，但因為主辦方已經為我的行程延期過一次。我覺得一定要有責任把它完成，而當其時也沒有告知他們這個意外，因此盡量用化妝去掩蓋着。」

 

Kenny 經過一星期的悉心治療，現在已經火速康復，他指：「後來經過一個星期的脫皮，推掉一些工作和SaSa（蔡卓妍）的生日party，再把燒焦的頭髮剪掉。經過專科醫生的治療，真的很奇蹟很奇蹟地，在一個星期之後基本上已經完全康復，我的復原和新陳代謝速度，自己也感到驚訝。（我覺得跟我每天吃十多粒的維他命應該有點關係）再經過這個星期的悉心護理，不停搽藥膏，不停躲開太陽，除了眉毛還未完全長回來之外，Thanks god基本上已經完完全全康復！」最後，Kenny感謝這段時間照顧他的每一位。容祖兒以心碎的符號留言表示：「好彩仍然靚仔」，而方力申亦表示：「放心，換完皮更靚仔， take care」。

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