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娛樂
2024-08-22 16:07:27

關智斌抽中楊受成閃卡 回應網民自認靚仔︰好彩仲可以玩多30幾年

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關智斌大晒自己的閃卡戰績，抽中兩次自己兼有老闆楊受成的閃卡。

關智斌大晒自己的閃卡戰績，抽中兩次自己兼有老闆楊受成的閃卡。

英皇娛樂於銅鑼灣開設期間限定概念店0 e:ffect，集娛樂及文化互動與精品零售於一身，其中最多人討論的是英皇藝人的閃卡，就連楊受成及霍汶希都有份成為閃卡主角，並以楊受成的閃卡炒價最高。日前關智斌(Kenny)到概念店參觀兼抽閃卡，現場人士見到Kenny出現，紛紛拿起手機拍照，引來一陣騷動。

有網民見到關智斌在英皇的概念店現身。

有網民見到關智斌在英皇的概念店現身。

KennyIG大晒自己的戰績，除了抽中兩次自己外，更抽到楊受成、霍汶希、Gin LeeTwins、衛詩雅、VIVA、沈震軒、艾妮及郭思，總算叫沒有重覆。Kenny留言說︰「發達啦！聽聞左右上角嗰位男士張卡一卡難求我居然抽到兩張。冇諗過珍藏㗎，歡迎私下商議！Gin Lee話老闆張卡炒到2800……」被抽中的多位主角亦有現身留言，阿Sa蔡卓妍講明想要老闆張閃卡，Gin Lee笑謂她的閃卡有親筆簽名，所以絕不止2800

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關智斌透露了楊受成閃卡最新炒價是2800元。

關智斌透露了楊受成閃卡最新炒價是2800元。

有網民在社交平台表示「無嘢做上英皇個store……就見到Kenny 關智斌咩追星運嚟。」並貼出現場照片，相中見到Kenny拿起許靖韻推出的聯乘小背心在研究。Kenny回覆說︰「呢條友都幾靚仔喎！」有不少網民留言大讚他非常靚仔又後生，更有網民表示以為他30歲，「好彩仲可以玩多30幾年。」

有網民捕獲關智斌到英皇概念店參觀。 有網民捕獲關智斌到英皇概念店參觀。 有網民捕獲關智斌到英皇概念店參觀。 Kenny到網民的帖文留言大讚自己是靚仔。

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