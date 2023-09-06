關智斌拜訪七師傅 參觀西貢獨立屋豪宅請飲「黃金洗腳水」

由關智斌（Kenny）主理的分享投資YouTube節目《斌菲特訓班》昨晚（5日）播出新一集，找來鍾情投資兼時有斬獲的七師傅擔任嘉賓，以玄學角度跟大家分享投資的小貼士。

為表誠意，Kenny特意買了果籃到七師傅位於西貢獨立屋豪宅拜訪。七師傅一開門見到Kenny，即熱情招呼，更全程撓着他的手臂，帶他到屋內參觀。過門都係客，隨後七師傅便拿了一條足金金條出來，表示要沖水給Kenny喝，並稱：「呢個係純金嚟㗎，差唔多二十萬嘅純金，用嚟浸啲水俾你飲吖。」聽到金條的價值，Kenny立時瞪大雙眼並倒抽一口涼氣，七師傅續說：「我要洗吓，乾淨啲呀，因為平時都攞腳去踩佢㗎。」Kenny好奇問：「呢個你每日都飲㗎嘛？」但七師傅表示自己是喝另一條更大的金條。