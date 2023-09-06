關智斌拜訪七師傅 參觀西貢獨立屋豪宅請飲「黃金洗腳水」

由關智斌（Kenny）主理的分享投資YouTube節目《斌菲特訓班》昨晚（5日）播出新一集，找來鍾情投資兼時有斬獲的七師傅擔任嘉賓，以玄學角度跟大家分享投資的小貼士。
為表誠意，Kenny特意買了果籃到七師傅位於西貢獨立屋豪宅拜訪。七師傅一開門見到Kenny，即熱情招呼，更全程撓着他的手臂，帶他到屋內參觀。過門都係客，隨後七師傅便拿了一條足金金條出來，表示要沖水給Kenny喝，並稱：「呢個係純金嚟㗎，差唔多二十萬嘅純金，用嚟浸啲水俾你飲吖。」聽到金條的價值，Kenny立時瞪大雙眼並倒抽一口涼氣，七師傅續說：「我要洗吓，乾淨啲呀，因為平時都攞腳去踩佢㗎。」Kenny好奇問：「呢個你每日都飲㗎嘛？」但七師傅表示自己是喝另一條更大的金條。
沖水前，七師傅在廳中隨意拿起多條小金條給Kenny，表示：「啲客嚟到我屋企都係玩金㗎，呢啲就係玩具嚟㗎，玩吓先啦。」接過金條的Kenny即謂：「嘩！真係好墜手呀！」沖好水後，熱情的七師傅更親自餵Kenny飲水：「Kenny我餵你飲，我知道你唔敢飲，唔使驚唔使驚。What do you feel呀？」Kenny即謂：「嘩！好多礦物質呀！I feel so blessed！」
熱身完畢馬上進入正題，Kenny請教七師傅，甚麼是「九運」？又問自己適合甚麼行業等等問題，七師傅都逐一解說：「見到你個八字都係缺一啲火嘅元素，九運係屬火，對娛樂行業、美容行業都旺、網絡、電子、電腦都係屬火。你都適合做一啲按摩，如果我真係指一條光明大路俾你，你就要做養生按摩一類，你一定賺好多錢！」Kenny即說：「原來我入錯行！幫人出火、出骨火。」七師傅又指出Kenny需要偏財，並針對女人下手，特別是中女，命格中會得到很多女人幫助，Kenny深表認同：「我公司幾個高層全部都係女人！」七師傅立即教路：「所以你要圍住女人轉，中女你就黐過去！」節目尾聲播出下集預告，Kenny問拿手投資磚頭的七師傅對樓市睇法，七師傅卻說有時坐在家中的梳化等窗外的鷹出現，Kenny聽後忍不住失笑：「點解你想知鷹嘅生活習慣？」七師傅反問：「You don't know？」Kenny已笑到答不上，下集令人期待。