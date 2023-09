關智斌拜訪七師傅 參觀西貢獨立屋豪宅請飲「黃金洗腳水」

沖水前,七師傅在廳中隨意拿起多條小金條給Kenny,表示:「啲客嚟到我屋企都係玩金㗎,呢啲就係玩具嚟㗎,玩吓先啦。」接過金條的Kenny即謂:「嘩!真係好墜手呀!」沖好水後,熱情的七師傅更親自餵Kenny飲水:「Kenny我餵你飲,我知道你唔敢飲,唔使驚唔使驚。What do you feel呀?」Kenny即謂:「嘩!好多礦物質呀!I feel so blessed!」

熱身完畢馬上進入正題,Kenny請教七師傅,甚麼是「九運」?又問自己適合甚麼行業等等問題,七師傅都逐一解說:「見到你個八字都係缺一啲火嘅元素,九運係屬火,對娛樂行業、美容行業都旺、網絡、電子、電腦都係屬火。你都適合做一啲按摩,如果我真係指一條光明大路俾你,你就要做養生按摩一類,你一定賺好多錢!」Kenny即說:「原來我入錯行!幫人出火、出骨火。」七師傅又指出Kenny需要偏財,並針對女人下手,特別是中女,命格中會得到很多女人幫助,Kenny深表認同:「我公司幾個高層全部都係女人!」七師傅立即教路:「所以你要圍住女人轉,中女你就黐過去!」節目尾聲播出下集預告,Kenny問拿手投資磚頭的七師傅對樓市睇法,七師傅卻說有時坐在家中的梳化等窗外的鷹出現,Kenny聽後忍不住失笑:「點解你想知鷹嘅生活習慣?」七師傅反問:「You don't know?」Kenny已笑到答不上,下集令人期待。