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娛樂
2023-12-03 21:25:45

關智斌照腸鏡爆瘀事 護士姐姐︰我細細個睇你

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Kenny的手很適合去做按摩。

關智斌（Kenny）在網上節目《斌菲特訓班》帶網民了解開設按摩店秘技。這次跟大家分享開設按摩店的初階班，皆因於早幾集的節目中，嘉賓七仙羽（七師傅）曾指點Kenny要「賺女人錢、適合做按摩」，於是Kenny坐言起行，找來女藝人妹頭開設的按摩店了解，實行乘機自肥一番。

Kenny獲讚係按摩材料

甫走進按摩店，Kenny便開宗明義跟妹頭說：「七師傅話我最適合開按摩店幫人按摸，佢叫我留番啖氣唔好唱歌啦，所以就想嚟參觀一下。」隨後妹頭便帶他遊走按摩店，Kenny亦虛心請教，如開設按摩店原因、開業成本、遇到「西客」如何應對、開按摩店的難處等等，他坦言覺得最難的是人力資源，「人力資源係好難控制，師傅流動量係可以好大。」見Kenny認真學習，妹頭亦有問必答，更謂要試Kenny鐘。她先捉着Kenny的手看，大讚是按摩材料， Kenny聽到後即信心大增，「睇嚟我真係入錯行，我真係好啱入按摩呢行。」

羅師傅對Kenny的手藝都十分滿意。

對於按摩，Kenny及妹頭都認為是一個讓人放鬆的地方及事情，高私隱度絕對是重要的一環，就算遇上藝人或名人，都應該低調處理，避免尷尬情況發生。這時Kenny便分享一次照腸鏡的尷尬經驗，「護士姐姐推緊我入去嘅時候，佢同我講：『我細細個睇你。』哈哈。我真係好尷尬。雖然我知人哋好專業，咁因為我唔專業吖嘛，因為我知道我一打完麻醉藥之後，佢會喺我身體裏面做啲乜嘢嘅時候，我知你點樣照腸鏡嗰個process嘅時候，我就覺得好尷尬！」

非常搞笑

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