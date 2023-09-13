關智斌獲七師傅指條「黑路行」 仲要除晒行花園先會發達？

上集尾聲Kenny問到對樓市睇法，但Kenny對七師傅的說話一頭霧水。

上集尾聲Kenny問到對樓市睇法，七師傅卻說她經常坐在廳中，望向窗外等鷹的出現、觀察牠們的生活習慣，聽得Kenny一頭霧水，「點解你想知鷹嘅生活習慣？」七師傅驚訝反問：「You don't know？oh！Come on！」接着便解說：「佢好清晰要食魚，飛落海叼咗條魚就飛走啦。」Kenny恍然大悟，「我明啦！代表我要留意新聞，知道樓市習慣、啲人買樓心理，當有機會時，我就好似隻鷹咁將條魚食咗。」

七師傅表示安慰，「Exactly！唔係好多人明白我講嘅嘢，Only you！」又謂「守株等死雞」，「萬一有人移民好急要賣樓，隻『死雞』就出嚟啦，我哋要有耐性等。」