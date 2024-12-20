關智斌自爆疫情冇嘢撈做YouTuber 衛詩雅拍片撞破偷情男女 

六年前，Michelle成立自己的YouTube頻道，當中的「衛食攻略」愈拍愈受歡迎，不過原來開始的時候她十分抗拒，「我係嗰啲想好專心做一樣嘢嘅人，我淨係覺得我淨係拍戲！拍戲以外嘅任何嘢我都唔想做！以前嘅我係連訪問都唔鍾意做，我淨係想做關於電影嘅嘢。」不過由於開戲的不穩定性，枉阿姐便建議她投入「YouTuber」行列，「我話唔好啦，枉阿姐就話：『你試吓啦。』冇辦法啦，冇戲拍。『衛食攻略』都係佢哋幫我諗，因為覺得我個人貼地，就話不如拍一個咁樣嘅Channel。」

至於Kenny坦言由始至終都沒想過自己會做一個YouTuber，疫情期間是一個轉捩點，「平時嘅工作好多都停頓咗，講得白啲即係冇嘢撈，嗰段時間我睇多咗好多YouTube，開始覺得我唔使每次有演唱會或者出碟先至見人，其實我可以喺呢啲片入面，同到好多人接觸。」 「枉阿姐」是二人的幕後推手，她憶述最初加入公司時，拍了大量不同類型的搞笑短片，但沒有適合平台播放，於是膽粗粗向CEO建議，「『可唔可以開一個Channel喺俾我擺一啲我哋拍嘅片、自家嘅contentt上去？』佢話：『好吖！你開啦。叫咩名好呀？』我話要玩嘢少少，不如叫『冤枉』啦，即係英皇嘅諧音，開頭諗住講吓嘅啫，點知老闆OK喎，原來佢比我想像中玩得，佢行得好前。」而Michelle更大爆曾在拍攝時撞破偷情男女，「我哋拍『衛食攻略』，經常要去啲小店拍攝，小店多數都比較細間，我哋要避開啲人群嚟拍攝。有一次拍拍下突然間有個男人衝埋嚟，揞住個鏡頭叫我哋唔好怕，原來佢喺度同另外一個女仔偷情。條片係有出嘅，不過其實都影唔到佢哋，哈哈。」