關智斌首個巡唱六場圓滿結束 逢開show遇暴雨：我認命啦

關智斌(Kenny)早前舉行首個巡迴演唱會《關智斌時光機巡迴音樂會》，日前於北京舉行最後一站，由於是最後一站，Kenny決定為歌迷送上驚喜，以「限定金毛look」現身，歌單更是精心挑選。

近半年都在進行巡迴show的Kenny，完成中山、佛山、上海、廣州及上海的演出後，日前最後一站的北京亦圓滿結束。Kenny表示完成這六站的巡演，對他是一個很大的學習過程，他坦言自己甚少製作演唱會經驗，因此在這次籌備的過程中遇上不少挑戰，如如何編排歌曲、音樂製作、找適合的樂隊等，「因為成個演唱會唔係淨係唱幾隻歌，成個演唱會要好流暢，要有起承轉合、要有主題、中間點樣同觀眾互動等等，呢啲反而係我喺《披荊斬棘的哥哥》呢個節目入面學到返嚟，學到點樣帶動觀眾嘅情緒，完全沉醉喺個氛圍入面。我目標好明確，我淨係想我每一首歌都帶到一個意思，可以令到佢哋離開嘅時候都會回味。」