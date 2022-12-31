關智斌42歲生日大搞歌迷聚會 Fans拎廿年前裸照求簽名

關智斌（Kenny）昨日（30日）42歲正日生日，已經多年沒與fans舉行聚會的他決定跟fans過生日，過百fans出席，場面墟冚，Kenny更坐勻每張枱跟fans互動，「坐枱」互動頓成搶手貨。

生日會於尖沙咀一間餐廳舉行，餐廳負責人林柏希（William）更「臨時拉夫」充當司儀，認真唔話得。Kenny甫到場，先跟現場所有fans來一張大合照，隨後Kenny表示這次生日會及fans聚會十分驚喜，更笑言自己今次「搞大咗」，「因為真係有啲急嘅，大約兩、三個禮拜之前，我同同事講，今年生日我好想同啲fans過，因為之前應承咗佢哋嘅嘢，我乜都冇做過！我話：『今年睇吓有冇人想出席啦，你幫我問吓先啦。』本來好簡單諗住大概二、三十個人，簡單食個飯，諗唔到最後搞咗成一百人出嚟，咁多人坐咗喺度，多謝你哋冇唔記得我。I love you all！Thank you！」

