關楚耀趁踏入今天(5月20日)的「520」,在社交網帳戶報喜,宣布向拍拖約六年的網紅女友Joann求婚成功,獲大批好友及網民留言恭喜。

現年40歲的關楚耀,今次準備大束玫瑰花求婚,還寫:「最後,她嫁給了愛情,我也娶了愛情。She said YES !! and it’s forever 」,更標籤了#20230201 #happy520,Joann亦在Story上寫:「來啦520炸彈,第一張公開的合照就是我們要結婚了~」早前,Joann在IG限時動態已貼出一隻巨型鑽戒,當時已有傳兩人好事近,原來是留待「520」宣布好消息。