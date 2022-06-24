關注關注組丨鄧梓峰夥拍「後生女」拍J2節目夠新鮮 曾大講巴斯光年笑話證幽默感

C君上任J2台創意總監後進行大革新，18個全新綜藝節目起用23位年輕新人「J2ers」，仲話自己唔落場係因為一班J2ers已經好好睇。不過，其中一個節目《關注關注組》就搵嚟鄧梓峰坐鎮，夥拍《#後生仔傾吓偈》嘅杜穎珊（Sandy）、陳欣茵、王虹茵（Sharlene）深入討論各類型「關注組」話題。

鄧梓峰被後生女包圍

近年網上興起一股「關注組」熱潮，《關注關注組》逢星期二晚上11時播映，藉美食、娛樂、興趣，以至感情狀態嘅關注組專頁作出討論，並Fact Check谷內情報。日前（21日）播出首集就以「燒賣」為主題，鄧梓峰仲喺節目中首次食炸燒賣，與J2ers一致認為試咗一啖返唔到轉頭。眼見鄧梓峰被一班「後生女」包圍，網民表示呢個組合夠新鮮特別。不過亦有網民指，其餘3位主持經常吱吱喳喳，與鄧梓峰過往擔任司儀感覺大不同；鄧梓峰直言，自己已喺翡翠台30年，都想試吓J2風格，表示欣賞《搵鬼去電視城》、《野外步出》、《鬼上你架車》等節目。雖然有著年齡差距，但鄧梓峰認為自己可向年輕人分享香港生活多年嘅體驗；遇上唔熟識嘅話題，一班年輕人都會教返佢轉頭，又指首次合作唔算有火花，希望慢慢建立默契。

鄧梓峰一直被指貌似「巴斯光年」，藉《光年正傳》上映之際，鄧梓峰獲電影公司送上《光年正傳》禮物盒，當中包括今集一直陪伴巴斯光年嘅貓貓機械人襪仔（Sox），以及一隻巴斯光年玩具；鄧梓峰風趣地表示：「對住呢套玩具，心情有啲矛盾，冇理由玩返自己㗎！」鄧梓峰亦曾與YouTube頻道「小薯茄」合作拍攝「雪櫃冷笑話」，鄧梓峰於IG分享影片，問及「知唔知巴斯光年老咗之後會變咩？係巴斯中年！」又帶領大家講口號：「巴斯光年，一飛衝天！」此等行為亦證明鄧梓峰並非想像中嚴肅。

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