關淑怡激罕現身！張進翹顧定軒再以BL組合演出

關淑怡滿意4人表現

四人在演唱會中段合唱關淑怡、黃耀明當年一曲《萬福瑪利亞》，原唱者之一的關淑怡在台下邊聽邊點頭，似乎很滿意四位後輩的表現。演唱會尾聲，Jaime跳住唱《no money no honey》，顧定軒唱出《無可救藥的浪漫》及張進翹唱《緣路山旮旯》後，四人最後戴上口罩唱出《白光》，並慢慢走到台下離開場地，為《BlackOut》整個演出劃上完美句號。