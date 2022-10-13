關淑怡激罕現身！張進翹顧定軒再以BL組合演出

張進翹 、顧定軒、Kendy Suen(孫曉賢)及Jaime張天穎昨晚 (12日)在旺角麥心臣開騷，獲圈中不少好友到場支持，包括鄧麗欣、梁祖堯、Jace陳凱詠、麗英@小薯茄、童童@小薯茄、JW、麥家瑜、[email protected]等。不過，全場最矚目的，一定是久未現身的關淑怡亦是座上客，睇足全場十分投入。完騷後，關淑怡特別到後台他們4人大合照。他們坦言沒想過關淑怡會出現，而關淑怡示意四人繼續努力，唱好音樂。
張進翹顧定軒再以BL出場
今次四人的演出不是唱作歌手輪流唱自己的歌，劇場敍事概念及設計由Le petit [email protected]負責，劇本及旁白是龔志業@Tititata，而形體指導則是黃梓豪@Tititata。自《全民造星III》後，張進翹 、顧定軒這對BL組合的確是令人期待，終於，相隔兩年，二人再合體並唱出《弱水三千》，現場即時升溫，尖叫聲不絕。
關淑怡滿意4人表現
四人在演唱會中段合唱關淑怡、黃耀明當年一曲《萬福瑪利亞》，原唱者之一的關淑怡在台下邊聽邊點頭，似乎很滿意四位後輩的表現。演唱會尾聲，Jaime跳住唱《no money no honey》，顧定軒唱出《無可救藥的浪漫》及張進翹唱《緣路山旮旯》後，四人最後戴上口罩唱出《白光》，並慢慢走到台下離開場地，為《BlackOut》整個演出劃上完美句號。