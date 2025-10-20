關淑怡疑多次想輕生 爆愉景灣墮海真相？

關淑怡（Shirley）自從2020年宣布退出樂壇神隱多年，最近有指她因心臟問題突然入院，被送至ICU搶救，Shirley兒子關浚賢從美國急返港與公公連日醫院守候，有傳關淑怡現時仍然在ICU，消息震驚娛樂圈。

愉景灣墮海 關淑怡近年生活低調，亦屢傳她行為怪異疑多次有輕生念頭，她曾於2012年突然在Facebook寫下近200字「告別書」，並表示「不想活……我不會再回來，我不想再見任何今生與我有緣的人。」2016年她更曾於凌晨時分在愉景灣海灘墮海，當時墮海原因眾說紛紜，有指她跟外籍男友情變，借酒消愁跳海尋死，但關淑怡及後否認，並指在沙灘上散步時不小心跣腳，強調自己沒有情緒問題，但就承認當時有喝酒。

還原真相 昨日（19日）有網民突在社交網發文，爆關淑怡愉景灣墮海的真相：「愉景灣墮海事件並非報道所指為情所困；而是 Shirley太掛念過世的母親而做出這行為。 Shirley母親在2015年9月百年歸老，因她母親是Shirley精神支柱，每逢Shirley開個人演唱會，她母親是其中一位座上客，給予支持。但2016年Shirley 開個人演唱會時，倍感失落，失了精神支柱。Shirley是一個重親情的人，性格雖有些反叛但善良，不會壞到去邊 ! 大家有目共賭，而家Shirley兒子浚賢又聰明、又聽話、又正直，遺傳了Shirley優良傳統，希望大家為Shirley集集氣，等Shirley捱過這一關，早日脱離危險，能相信有奇蹟出現，Shirley加油。」不少網民都紛紛留言為關淑怡打氣，並集氣希望她能大步檻過。

