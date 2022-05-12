關詠荷與老公張家輝捱過閒言閒語 為家庭放棄演戲 傳搵7個碩士幫女補習

早前有報道指，前TVB視后關詠荷（Esther）嘅胞弟早前喺城門水塘失足墮下傷重不治，關詠荷傷心之餘仲要處理家人後事，無奈丈夫張家輝有片約在身，只能陪伴幾日就要北上開工。親弟離世，關詠荷難免傷痛，更何況Esther向來家庭至上。過去Esther更公開表明即使唔甘心，事業與家庭之間都一定揀家庭。
關詠荷張家輝戀情不被看好
關詠荷除咗入行後短時間做過茄喱啡之外，由亞視到無綫，大多數劇集都係演女主角。2003年關詠荷同拍拖11年嘅張家輝結婚，之前二人由交往初期，因為地位及家境懸殊外界都唔係好睇好會有好結果，唔單止受盡外界的閒言閒語，有傳媒仲以「女尊男卑」去嘲諷兩人戀情，甚至批評張家輝攀附關詠荷去令自己成名。不過最終都可以修成正果，佢哋婚後嘗試努力「造人」，只係經歷咗兩次流產，後來喺2006年以42歲之齡誕下女兒Brittany。
關詠荷為TVB首屆視后
曾經係TVB首屆視后嘅關詠荷，2007年回巢幫TVB拍處境劇《同事三分親》，劇集反應唔錯於是添食100集，但關詠荷拍到2008年3月就宣布辭演。後來佢喺電台節目解釋係因為要照顧當時只有2歲嘅Brittany。後來關詠荷都只係喺2009年同2013年再返TVB拍《五味人生》及《情逆三世緣》，而《情》更加係暫別幕前之作。
關詠荷為愛女「孟母三遷」
專心湊女嘅關詠荷曾經被傳為當時讀緊小學嘅Brittany安排大量興趣班之餘，仲搵7個碩士學歷嘅補習老師，更加「孟母三遷」為入名校而搬屋。Esther承認有搵補習老師，但絕對冇7個咁多，只係主科先至搵老師幫手督促功課。佢又認為湊小朋友當然有大量活動安排，總好過日日坐喺屋企睇電視。
關詠荷同張家輝有共識個女要有創作力、禮貌同道德，幾年前Esther受訪時提到，即使張家輝冇鬧過個女，但係個女覺得爸爸惡啲。而家16歲嘅Brittany早前仲被拍到出街撓住家輝，似乎關係唔錯。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈，am730獲授權轉載