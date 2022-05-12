關詠荷與老公張家輝捱過閒言閒語 為家庭放棄演戲 傳搵7個碩士幫女補習

早前有報道指，前TVB視后關詠荷（Esther）嘅胞弟早前喺城門水塘失足墮下傷重不治，關詠荷傷心之餘仲要處理家人後事，無奈丈夫張家輝有片約在身，只能陪伴幾日就要北上開工。親弟離世，關詠荷難免傷痛，更何況Esther向來家庭至上。過去Esther更公開表明即使唔甘心，事業與家庭之間都一定揀家庭。

關詠荷張家輝戀情不被看好

關詠荷除咗入行後短時間做過茄喱啡之外，由亞視到無綫，大多數劇集都係演女主角。2003年關詠荷同拍拖11年嘅張家輝結婚，之前二人由交往初期，因為地位及家境懸殊外界都唔係好睇好會有好結果，唔單止受盡外界的閒言閒語，有傳媒仲以「女尊男卑」去嘲諷兩人戀情，甚至批評張家輝攀附關詠荷去令自己成名。不過最終都可以修成正果，佢哋婚後嘗試努力「造人」，只係經歷咗兩次流產，後來喺2006年以42歲之齡誕下女兒Brittany。