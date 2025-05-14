阮偉倫自爆主持《一個人鐵道行 3》 眼睛曬傷 蘇韻姿難忘捱凍落水拍攝

阮偉倫、蘇韻姿、洪韻騏和監製周永基昨日（13日）出席HOY TV 節目《一個人鐵道行 3》 、《港式流行 2》慶功兼煞科宴。阮偉倫接受《am730》訪問表示：「啱啱就做完《一個人鐵道行 3》 啦！好開心可以去到西藏，好多觀眾都會問返我西藏嘅行程同埋有咩好推介，對於高山症有咩預備？嚟緊都會出第四季，再睇吓到時會去邊。」他認為需要坐五十小時以上的車程拍攝非常辛苦，並表示：「上車瞓覺時候就會覺得好嘈，就一定要戴耳塞先有機會瞓着，有時候要六個人一齊坐，所以會更加嘈。我記得有一晚有個伯伯不斷睇video嘈得滯，搞到我瞓唔到。」、洪韻騏和監製周永基昨日（13日）出席HOY TV 節目《一個人鐵道行 3》 、《港式流行 2》慶功兼煞科宴。阮偉倫接受《am730》訪問表示：「啱啱就做完《一個人鐵道行 3》 啦！好開心可以去到西藏，好多觀眾都會問返我西藏嘅行程同埋有咩好推介，對於高山症有咩預備？嚟緊都會出第四季，再睇吓到時會去邊。」他認為需要坐五十小時以上的車程拍攝非常辛苦，並表示：「上車瞓覺時候就會覺得好嘈，就一定要戴耳塞先有機會瞓着，有時候要六個人一齊坐，所以會更加嘈。我記得有一晚有個伯伯不斷睇video嘈得滯，搞到我瞓唔到。」