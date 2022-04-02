阮小儀客串Edan新歌MV演血新娘 Stanley留言反擊: Who is pk now 

MIRROR成員呂爵安（Edan）昨日推出首支跳唱新歌《Elevator》，並請來「正印」阮小儀客串MV，飾演一位身上染滿血的新娘。昨晚，MV播出後，小儀在社交網分享了多張拍MV時的花絮照，並留言表示興奮，多謝Edan的邀請。

她寫道︰「多謝你(Edan)嘅邀請﹗等我可以一齊參與呢個MV一齊入𨋢，一齊Elevator Elevator~ 你同我講，我要飾演一個身上染滿血嘅新娘，正啊！好黐筋啊，啱我！（唔好問我用斧頭劈咗邊個！我都唔知，總之係一個劈冧咗某人然後好驚青要着草搭𨋢走佬嘅新娘咁啦！我唔係飾演鬼新娘呀，生勾勾㗎我！）太耐冇演戲，所以好開心開心，我真係幾鍾意做戲㗎﹗仲要係Edan MV喎，超興奮！很開心嘅一次演出，少少啫，但已經可以記足一世！Yeah~」Edan 即冧爆留言:「正印」再加上一個心心符號。

另外，適逢昨日愚人節，貪玩的Edan兩度延遲MV首播，整蠱粉絲轉播出一隻女鬼及一把疑是Edan扮女人的聲音，其後知道有小粉絲被畫面中的女鬼嚇怕又留言「I am sorry」。他在社交網貼文表示到大家的反應很好笑，更希望新歌可以帶給歌迷歡樂和驚喜。隊友Anson Lo、Alton 、Jeremy 等都有留言支持，而曾被Edan 大罵劇透的Stanley 即搞笑留言反擊：「Who is pk now?」至於阮小儀則笑言:「就係鍾意你衰衰咁」。