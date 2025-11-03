阮小儀現身新節目任嘉賓 森美直言穩定軍心望觀眾易適應

DJ阮小儀離開效力長達30年的商台，工作期至上周五 (10月31日)，而她與森美及梁嘉琪主持的節目《早霸王》亦同步完結。至於，森美與阿正及Elsie主的新節目《Bad Girl大過佬》今日正式開播，當大家都表示不習慣早上沒聽到小儀的聲音之際，《Bad Girl大過佬》請來小儀擔當節目首日的嘉賓，相當驚喜。

DJ 們齊齊戴上「小儀齊陰假髮」，場面搞笑。

穩定軍心 森美在社交網上載合照，並表示：「多謝小儀做第一次嘉賓，有你才能穩定我地軍心感激！第一天節目順利，明天繼續Bad Girl 大過佬越做越好！」在節目中，小儀表示被問到新生活習慣嗎？她就笑言僅離開數天，但身邊圍繞着都是商台的人，所以沒有不習慣，星期六去睇拉闊音樂會、星期日跟舊同事食飯，今日則再重返商台上節目，而森美笑言要每日度一個環節給小儀出現，直至過渡期完結，並透露今日找小儀擔任嘉賓，主要是希望他與觀眾都能容易適應新節目。

