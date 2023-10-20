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娛樂
2023-10-20 11:30:56

阮經天下周來港宣傳新片《周處除三害》 王淨有大尺度演出任袁富華糟質

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阮經天下周來港宣傳新片《周處除三害》 王淨有大尺度演出任袁富華糟質

阮經天與王淨將於下周來港宣傳話題新片《周處除三害》。

黃精甫首部台灣電影《周處除三害》，將導演擅長的黑幫復仇、犯罪動作、暴力美學昇華呈現，榮獲本屆金馬獎包括最佳導演等7項提名。阮經天憑電影中的「癲瘋」演出，繼《艋舺》封帝13年後再獲提名金馬最佳男主角。

《周處除三害》在台灣上映後，票房走勢凌厲，為配合該片將於112日在香港獻映，兩位主角阮經天與王淨會在下周訪港造勢；阮經天自2014年到港宣傳《軍中樂園》後，事隔9年再次襲港宣傳電影。阮經天與王淨將於1024日（下周二到港展開宣傳，當日二人會走訪九龍區多間戲院，與近2,000名影迷見面。

 

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台灣電影《周處除三害》榮獲本屆金馬獎包括最佳導演等7項提名。 阮經天在《周處除三害》中之演出脫胎換骨，為他相隔13年後再獲提名金馬最佳男主角。 阮經天與王淨下周二到港展開宣傳，二人會走訪九龍區多間戲院與影迷見面。

除了阮經天的演出脫胎換骨之外，王淨今次亦有破格演出。王淨扮演的小美與袁富華飾演的黑幫通緝犯「香港仔」，兩人有着神秘關係，小美日間在髮廊工作，晚上則要「服侍」年紀相差甚遠的香港仔，她卻不是心甘情願與香港仔有親密接觸，每次都是被打後才就範。

為了表現出香港仔冷血殘酷的惡人印象，王淨在電影《周處除三害》與袁富華有三場大尺度激情戲。第一場王淨雖然沒有裸露，但意識非常大膽，她捱完袁富華掌摑之後，被迫為他口交。而另外兩場激情戲，王淨都裸露身體演出，其中有她被袁富華綁起雙手硬上的情節。王淨表示這幾場戲是她從影以來最大尺度的演出，幸好對手是演戲經驗豐富的袁富華，令她入戲順利完成拍攝。

王淨今次有破格演出，更要在大銀幕裸露身體。 王淨在電影《周處除三害》與袁富華有三場大尺度激情戲。 王淨在電影《周處除三害》與袁富華有三場大尺度激情戲。 《周處除三害》 《周處除三害》
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