阮經天下周來港宣傳新片《周處除三害》 王淨有大尺度演出任袁富華糟質

《周處除三害》在台灣上映後，票房走勢凌厲，為配合該片將於11月2日在香港獻映，兩位主角阮經天與王淨會在下周訪港造勢；阮經天自2014年到港宣傳《軍中樂園》後，事隔9年再次襲港宣傳電影。阮經天與王淨將於10月24日（下周二）到港展開宣傳，當日二人會走訪九龍區多間戲院，與近2,000名影迷見面。

除了阮經天的演出脫胎換骨之外，王淨今次亦有破格演出。王淨扮演的小美與袁富華飾演的黑幫通緝犯「香港仔」，兩人有着神秘關係，小美日間在髮廊工作，晚上則要「服侍」年紀相差甚遠的香港仔，她卻不是心甘情願與香港仔有親密接觸，每次都是被打後才就範。

為了表現出香港仔冷血殘酷的惡人印象，王淨在電影《周處除三害》與袁富華有三場大尺度激情戲。第一場王淨雖然沒有裸露，但意識非常大膽，她捱完袁富華掌摑之後，被迫為他口交。而另外兩場激情戲，王淨都裸露身體演出，其中有她被袁富華綁起雙手硬上的情節。王淨表示這幾場戲是她從影以來最大尺度的演出，幸好對手是演戲經驗豐富的袁富華，令她入戲順利完成拍攝。