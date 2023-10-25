阮經天孖王淨旋風襲港宣傳《周處除三害》 承諾香港票房大收即拖袁富華上演男男出浴派福利

為配合電影將於下周四（11月2日）在港上映，《周處除三害》的監製李烈率領兩位主角阮經天（小天）與王淨旋風襲港，並連會合同片拍檔、金像級人馬袁富華（Ben哥）齊齊為電影在香港上映前造勢。昨日起，三人走訪九龍區多間戲院，與近二千名觀眾見面，更做出多個甫士給影迷打卡，冧爆香港影迷！在首映見面場時，三位主演被問到如果香港票房報捷，會有甚麼福利派給觀眾？小天笑指王淨可以再做一次電影中的洗澡場面送給觀眾，王淨立即提議這次應該換小天出浴，最後小天與Ben哥齊齊大方表示，兩男出浴可以是隨時，但票房首先要靠大家多多支持，才能派福利！

《周處除三害》中飾演狂妄通緝犯陳桂林的小天，電影中不斷與對手展開血脈沸騰的肉搏戰，一路大開殺戒。與觀眾見面時小天被問到之後的戲路會否一直往「硬漢」方向發展？小天笑言：「我只是姓阮，但我其實從來都是個硬漢！」，隨即惹來全場爆笑。與小天在戲中多次交手的通緝犯「香港仔」袁富華，首次拍攝動作戲，亦拳拳到肉亦毫不欺場，全力以赴的專業精神深受小天敬佩。Ben哥謙虛表示其實拍攝期間大家都很辛苦，當時他也是看着小天和李李仁的堅持才能撐下去，他稱：「當我們見到大家都攰時，就望望大家對眼，吸口氣，繼續堅持下去！」三人今次繼拍攝完成後再次聚首，氣氛猶如一家人般，相當溫馨，三人都希望有機會可以再合作。