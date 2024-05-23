阮經天憑《周處除三害》獲封影帝 同日受母親離世打擊百感交集

阮經天憑賣座電影《周處除三害》登上演藝事業高峰，該片為他贏得台北電影獎的影帝提名，可惜近日卻傳出阮媽媽病逝噩耗，其經理人已向台媒證實消息，除感謝外界關心，更希望外界能給予小天和他的家人多點空間。

《周處除三害》帶旺阮經天在大中華地區成功翻紅，本來應該趁此機會大接工作，出名孝順的小天卻選擇陪伴母親。原來在前日(21日)，阮經天母親離世當天，正好是他憑住《周處除三害》拿下第5屆「台灣影評人協會獎」最佳男演員同一日，是小天以「陳桂林」一角奪得的第一個影帝殊榮。據悉，大會本來想邀請阮經天出席頒獎典禮，但他以家事理由婉拒，近日才揭開獲影帝當天跟他最愛的母親告別，令人不勝唏噓。至於上星期，阮經天以《周處除三害》入圍台北電影獎的最佳男主角，亦沒有發表任何提名感言，估計當時他正要陪伴身患重病的母親。