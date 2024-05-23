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娛樂
2024-05-23 15:45:00

阮經天憑《周處除三害》獲封影帝 同日受母親離世打擊百感交集

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阮經天母親前日與世長辭，令出名孝順的小天大受打擊。

阮經天母親前日與世長辭，令出名孝順的小天大受打擊。

阮經天憑賣座電影《周處除三害》登上演藝事業高峰，該片為他贏得台北電影獎的影帝提名，可惜近日卻傳出阮媽病逝噩耗，台媒證實消息，除感謝外界關心，更希望外界能小天和他的家人多點空間

《周處除三害》帶旺阮經天在大中華地區成功翻紅本來應該趁此機會大接工作，出名孝順的小天卻選擇陪伴母親。原來在前日(21日)，阮經天母親世當天，正好是他憑住《周處除三害》拿下第5屆「台灣影評人協會獎」最佳男演員一日，是小天以「陳桂林」奪得的第一個影帝殊榮據悉，大會本來想邀請阮經天出席頒獎典禮，但他以家事理由婉拒，近日才揭開獲影帝當天跟他最愛的母親告別，令人不勝唏噓。至於上星期，阮經天以《周處除三害》入圍台北電影獎的最佳男主角，亦沒有發表任何提名感言，估計當時他要陪伴身患重病的母親。

阮經天憑《周處除三害》拿下第5屆「台灣影評人協會獎」最佳男演員，是他以「陳桂林」一角奪得的第一個影帝殊榮。

阮經天憑《周處除三害》拿下第5屆「台灣影評人協會獎」最佳男演員，是他以「陳桂林」一角奪得的第一個影帝殊榮。

出名孝順仔

阮經天在台灣演藝圈出名是個順仔，和帶他長大的爺爺嫲嫲、媽媽及12的弟弟感情好。事實上，天為家人在台北買下有院的大宅，並把在台中的爺爺和嫲嫲接來同住，是希望老人家可以在家散步及舒展筋骨阮經天也支持母親熟齡離婚，好好過自己人生，只是阮媽媽為了兒子，甘願照顧兩老，所以當阮經天爺爺及嫲嫲近年相繼離世後，小阮也感嘆：「我媽終於可以享福了，但她也70歲了。」可惜今年也永別母親，相信事業有成同時也百感交集。

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阮經天在台灣演藝圈出名是個孝順仔。 阮經天與母親感情深厚。
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