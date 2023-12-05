熱門搜尋:
黃世澤 周庭 曾志健 C919 區議會選舉2023 恒生指數 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-05 16:09:25

防彈少年團下周全員服兵役 傳V入伍前將亮相IU新MV(有片)

分享：
生活

據Star News報道，V將在入伍前會於IU的新歌MV中出現。

韓國男團防彈少年團(BTS)成員RMV、智旻及柾國，分別將於本月1112日以陸軍現役兵身份當兵，他們的經理人呼籲，為避免現場混亂引發安全事故，希望fans不要前往現場，而BTS7位成員全員入伍。

 

 

 

V去年9月曾以嘉賓身份出現在IUYouTube頻道「IU's Palette」中。▼

而當地傳媒Star News報道，V在入伍前會在IU的新歌MV中出現。目前正在製作新專輯的IU，預計明年上半年發行，具體發售日期尚未確定。鑑於V即將入伍，為了考慮他的日程安排，IUV迅速進行了MV拍攝。在此之前，V去年9月曾以嘉賓身份出現在IUYouTube頻道「IU's Palette」中，證實他們有著深厚友誼，當兩人談論音樂時，讓fans知道他們私底下經常交流，引起了樂迷的關注。

生活

深情互望對唱，BLACKPINK Jennie見到眼火爆。

202112月發行《Piece of Pieces》專輯後，IU一直沒有進行任何音樂活動。去年9月，她成為首位在首爾綜合運動場(蠶室綜合運動場)成功舉辦個人演唱會《IU CONCERTThe Golden Hour》的韓國女歌手。然而今年4月上映的電影《Dream》票房收視欠佳，雖然有 218萬人次入場觀看，但僅收支平衡。

生活

IU與V都是頂流偶像，合作必然引起矚目。

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受