防彈少年團下周全員服兵役 傳V入伍前將亮相IU新MV(有片)

韓國男團防彈少年團(BTS)成員RM、V、智旻及柾國，分別將於本月11、12日以陸軍現役兵身份當兵，他們的經理人呼籲，為避免現場混亂引發安全事故，希望fans不要前往現場，而BTS的7位成員全員入伍。

而當地傳媒Star News報道，V在入伍前會在IU的新歌MV中出現。目前正在製作新專輯的IU，預計明年上半年發行，具體發售日期尚未確定。鑑於V即將入伍，為了考慮他的日程安排，IU與V迅速進行了MV拍攝。在此之前，V去年9月曾以嘉賓身份出現在IU的YouTube頻道「IU's Palette」中，證實他們有著深厚友誼，當兩人談論音樂時，讓fans知道他們私底下經常交流，引起了樂迷的關注。