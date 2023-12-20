防彈少年團全新紀錄片《BTS Monuments：Beyond The Star》 Disney+ 現已獨家上線！見證爆紅成長史 更多從未曝光片段絕密公開

不經不覺，《No More Dream》已是十年前的歌，換句話說，原來今年是BTS出道十週年。每個韓星由出道到出名都挺不容易，相信見證及陪伴著BTS的粉絲，看見BTS擁有今時今日的成就，都感動得熱淚盈眶。為了讓各位粉絲可以回顧BTS出道多年的重要時刻，Disney+獨家推出一共8集的原創BTS紀錄片《BTS Monuments：Beyond The Star》，重溫BTS逐步成為韓國天團的珍貴片段，以及他們的勵志歷程。

讓各位粉絲更深入了解BTS防彈少年團，在這十年以來的職業生涯，《BTS Monuments：Beyond The Star》紀錄了BTS防彈少年團全團成員（RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V 和 Jung Kook）從未曝光的訪問片段，包括成員首次見面、續約過程、疫情隔離遇到的挑戰、表演幕後花絮、私下輕鬆時刻，例如j-hope生日派對及Jung Kook畢業典禮等，各式各樣幕前幕後的團體生活。

當然不能少得成名歷程，由2013年BTS防彈少年團準備出道前的練習，到出道後勇奪Melon最佳新人獎，然後推出單曲《Danger》時的痛苦掙扎期，再到首次音樂會、首次亮相全美音樂獎（American Music Awards）與告示牌音樂獎（Billboard Music Awards），到後期進軍美國娛樂市場、參與聯合國演講，以及到美、英兩國演出等，共同經歷和感受BTS各成員們的高低潮。即使不是粉絲，也絕對令人熱血沸騰！

《BTS Monuments：Beyond The Star》今日於Disney+ 獨家上線，每週更新兩集，每集《BTS Monuments：Beyond The Star》會有獨立的主題，第一集《The Beginning》；第二集《Adolescence》；第三集《Pursuit of Happiness》；第四集《Disconnected》；第五集《Welcome！》；第六集《Begin and Again》；第七集《Still Purple》；第八集《Promise For Tomorrow》。

韓國偶像男團BTS所屬公司HYBE與Disney+ 協議，推出五部以BTS為主題的影視作品。分別有：SUGA 為專輯《D-Day》找尋音樂靈感的旅程紀綠片《SUGA：Road to D–Day》（已上線）；j-hope 首張個人專輯《Jack In The Box》幕後創作的紀錄片《j–hope IN THE BOX》（已上線）；由BTS成員V、《梨泰院Class》朴敍俊、《上流寄生族》崔宇植、《單戀原聲帶》朴炯植及 Peakboy的原創旅遊真人騷《IN THE SOOP：友情旅行》（已上線）。

而全團成員的綜藝影視方面，有以音樂會現場錄像為主題的電影《BTS防彈少年團：PERMISSION TO DANCE ON STAGE–洛杉磯》（已上線）及全新紀錄片《BTS Monuments：Beyond The Star》（現正獨家熱播，新集數逢週三上線）。