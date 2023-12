防彈少年團全新紀錄片《BTS Monuments：Beyond The Star》 Disney+ 現已獨家上線！見證爆紅成長史 更多從未曝光片段絕密公開

不經不覺,《No More Dream》已是十年前的歌,換句話說,原來今年是BTS出道十週年。每個韓星由出道到出名都挺不容易,相信見證及陪伴著BTS的粉絲,看見BTS擁有今時今日的成就,都感動得熱淚盈眶。為了讓各位粉絲可以回顧BTS出道多年的重要時刻,Disney+獨家推出一共8集的原創BTS紀錄片《BTS Monuments:Beyond The Star》,重溫BTS逐步成為韓國天團的珍貴片段,以及他們的勵志歷程。

「I wanna big house big cars and big rings,But事實上I don't have any big dreams」各位BTS粉絲及韓迷都應該對這首歌並不陌生。

《BTS Monuments:Beyond The Star》今日於Disney+ 獨家上線,每週更新兩集,每集《BTS Monuments:Beyond The Star》會有獨立的主題,第一集《The Beginning》;第二集《Adolescence》;第三集《Pursuit of Happiness》;第四集《Disconnected》;第五集《Welcome!》;第六集《Begin and Again》;第七集《Still Purple》;第八集《Promise For Tomorrow》。

韓國偶像男團BTS所屬公司HYBE與Disney+ 協議,推出五部以BTS為主題的影視作品。分別有:SUGA 為專輯《D-Day》找尋音樂靈感的旅程紀綠片《SUGA:Road to D–Day》(已上線);j-hope 首張個人專輯《Jack In The Box》幕後創作的紀錄片《j–hope IN THE BOX》(已上線);由BTS成員V、《梨泰院Class》朴敍俊、《上流寄生族》崔宇植、《單戀原聲帶》朴炯植及 Peakboy的原創旅遊真人騷《IN THE SOOP:友情旅行》(已上線)。

而全團成員的綜藝影視方面,有以音樂會現場錄像為主題的電影《BTS防彈少年團:PERMISSION TO DANCE ON STAGE–洛杉磯》(已上線)及全新紀錄片《BTS Monuments:Beyond The Star》(現正獨家熱播,新集數逢週三上線)。