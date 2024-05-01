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娛樂
2024-05-01 17:10:53

防衛軍醫再投身政界 AV女優吉川蓮民脫衣還債

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現年27歲的吉川蓮民在AV界已非新人。

現年27歲的吉川蓮民在AV界已非新人。

日本AV界「人才」輩出，下海前身是警員、髮型師、大公司高層等，27歲的吉川蓮民的背景更厲害。據日本雜誌《日刊SPA》報道，出生愛知縣名古屋市的吉川蓮民，父母任職醫療人員，兩人經常鬧交，令吉川在高中時代搬往婆婆家「避難」，畢業後離開名古屋上京獨居。之後，她考入防衛醫科大學修讀護理學，除了免費入住大學宿舍，每月更有10萬日圓(4,900港元)津貼。畢業後被派駐福岡自衛隊醫院做護士。因工作壓力辭職，但要償還400萬日圓學費(防衛省規定，自衛隊員服務6年學費才可豁免。)吉川表示：「防衛隊護士月薪20萬日圓，短時間內根本籌不到400萬，唯有投身風俗業才可搵到快錢。」於是，吉川開始在新宿歌舞伎町打工。

吉川曾在防衛醫院當護士。

吉川曾在防衛醫院當護士。

穿上防衛軍服選舉區議員拉票。

穿上防衛軍服選舉區議員拉票。

落選區議員

2022年，吉川在澀谷街頭被AV星探發掘，開始拍攝無名小製作。同年，她在YouTube看到「政治家女子48」招募成員廣告，打著「做偶像的同時，也可從事區議員活動。」吉川說：「當時我減少拍AV，自資學跳舞和整容，希望有日可踏上政界。」去年4月，吉川參加世田谷區議員選舉，最終獲千多票落敗，但創立了「自由次世代黨」，推動AV界法例修定及版權問題，為AV女優爭取更高福利。吉川在去年以藤本香澄正式出道，今年再改名七堂蓮未活躍AV界。

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日媒大肆報道吉川競選區議員時，也是正式出道的AV女優。

日媒大肆報道吉川競選區議員時，也是正式出道的AV女優。

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