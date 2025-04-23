阿佘化身理財女神為滙豐代言 教好姊妹打造理想退休生活

最強視后佘詩曼(阿佘)，近日再度攜手滙豐卓越理財與滙豐保險，拍攝新廣告，化身「滙豐卓越理財客戶經理」，不僅展示專業形象，還趁機向身邊姊妹們傳授理財秘訣，為未來的理想退休生活做準備。
在開拍前，阿佘特意深入了解客戶經理的日常工作，想要把這個角色演繹得淋漓盡致。她笑言：「唔演繹過都唔知原來我個RM(客戶經理)犀利。」最強視后不僅在演藝界發光發熱，還用她的專業態度，細膩揣摩每個細節，將角色詮釋得活靈活現。她也不忘推薦身邊的姊妹們，尋求RM的協助，尤其是那些有小朋友的媽媽們，表示：「佢哋好多都有小朋友，滙豐升學支援服務，幫咗我班姊妹好多，減輕佢哋壓力，真係好實用。」
隨著新劇《新聞女王2》即將開拍，阿佘更是未雨綢繆，保持最佳狀態。她說：「我經常要外出工作，為健康提前做好規劃至關重要。」選擇保險時，她會特別留意保障範圍，確保無論身處何地都能安心工作。阿佘提到自己定期做身體檢查，為人生未雨綢繆，她認為健康不僅是對自己的負責，更是對工作和粉絲的承諾。
身為「三料視后」，阿佘親身經歷啟發了新一代的理財觀。她回憶起初入行的日子，曾以為年輕就是本錢，卻忽略了收入分配的重要性，還發生過不少理財上的「蝦碌」事。如今入行近28年的她，深刻體會到：「唔好以為後生就可以由得佢，越早計劃就越早享受。」她希望未來能抽出更多時間陪伴家人，並開始制定退休計劃，準備以全新的身份開啟人生的第二篇章。