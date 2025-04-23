阿佘化身理財女神為滙豐代言 教好姊妹打造理想退休生活

最強視后佘詩曼(阿佘)，近日再度攜手滙豐卓越理財與滙豐保險，拍攝新廣告，化身「滙豐卓越理財客戶經理」，不僅展示專業形象，還趁機向身邊姊妹們傳授理財秘訣，為未來的理想退休生活做準備。

在開拍前，阿佘特意深入了解客戶經理的日常工作，想要把這個角色演繹得淋漓盡致。她笑言：「唔演繹過都唔知原來我個RM(客戶經理)犀利。」最強視后不僅在演藝界發光發熱，還用她的專業態度，細膩揣摩每個細節，將角色詮釋得活靈活現。她也不忘推薦身邊的姊妹們，尋求RM的協助，尤其是那些有小朋友的媽媽們，表示：「佢哋好多都有小朋友，滙豐升學支援服務，幫咗我班姊妹好多，減輕佢哋壓力，真係好實用。」