阿儀代言虛擬戀愛遊戲《阿儀-我的AI女友》 Cosplay女僕啤酒妹(有片)

阿儀代言虛擬戀愛遊戲《阿儀-我的AI女友》 女僕啤酒妹Cosplay

薛影儀（阿儀）與前經理人林寶玉鬧翻，又被前公司AMM終止合約，現已回復自由身。前「亞視一姐」最近與香港本土手機遊戲公司YS Studio 製作代言合作，共同推出最新虛擬戀愛遊戲《阿儀-我的AI女友》。《阿儀-我的AI女友》結合人工智能技術，為玩家提供與虛擬角色AI阿儀互動嘅機會；在遊戲中扮演女僕、啤酒妹等造型的阿儀參與遊戲宣傳活動、廣告拍攝和社交媒體宣傳。

阿儀到深水埗出席活動，以旗袍和古裝造型示人以宣傳手機遊戲《阿儀-我的AI女友》。阿儀將活動花絮照上載至社交平台。其中一張為阿儀抱住粉絲BB照片，不過阿儀抱B姿勢惹起爭議。網民紛紛表示阿儀抱BB嘅動作不太正確，抱BB姿勢不穩，阿儀其中一隻手更疑似扭住BB腿部，令BB狀甚驚慌。