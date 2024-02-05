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娛樂
2024-02-05 15:39:00

阿儀代言虛擬戀愛遊戲《阿儀-我的AI女友》 Cosplay女僕啤酒妹(有片)

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阿儀代言虛擬戀愛遊戲《阿儀-我的AI女友》 女僕啤酒妹Cosplay

阿儀代言虛擬戀愛遊戲《阿儀-我的AI女友》 女僕啤酒妹Cosplay

薛影儀（阿儀）與前經理人林寶玉鬧翻，又被前公司AMM終止合約，現已回復自由身。前「亞視一姐」最近與香港本土手機遊戲公司YS Studio 製作代言合作，共同推出最新虛擬戀愛遊戲《阿儀-我的AI女友》。《阿儀-我的AI女友》結合人工智能技術，為玩家提供與虛擬角色AI阿儀互動嘅機會；在遊戲中扮演女僕、啤酒妹等造型的阿儀參與遊戲宣傳活動、廣告拍攝和社交媒體宣傳。

前「亞視一姐」薛影儀（阿儀）被指抱BB姿勢不太正確。（阿儀IG） 阿儀代言虛擬戀愛遊戲《阿儀-我的AI女友》 Cosplay女僕啤酒妹（Youtube截圖） 阿儀代言虛擬戀愛遊戲《阿儀-我的AI女友》 Cosplay女僕啤酒妹（Youtube截圖） 阿儀代言虛擬戀愛遊戲《阿儀-我的AI女友》 Cosplay女僕啤酒妹（Youtube截圖） 阿儀代言虛擬戀愛遊戲《阿儀-我的AI女友》 Cosplay女僕啤酒妹（Youtube截圖） 前「亞視一姐」薛影儀（阿儀）。（阿儀IG） 前「亞視一姐」薛影儀（阿儀）。（阿儀IG） 前「亞視一姐」薛影儀（阿儀）。（阿儀IG） 前「亞視一姐」薛影儀（阿儀）。（阿儀IG）

阿儀到深水埗出席活動，以旗袍和古裝造型示人以宣傳手機遊戲《阿儀-我的AI女友》。阿儀將活動花絮照上載至社交平台。其中一張為阿儀抱住粉絲BB照片，不過阿儀抱B姿勢惹起爭議。網民紛紛表示阿儀抱BB嘅動作不太正確，抱BB姿勢不穩，阿儀其中一隻手更疑似扭住BB腿部，令BB狀甚驚慌。

網民為BB擔心

網民又想知道BB媽媽未識驚，企在旁邊傻笑：「阿儀手法錯哂」、「唔識抱就放低個bb啦，抱嘅姿勢都唔啱」、「係咪彈緊結他」、「希望BB冇童年陰影」、「BB隻腳就快扭斷」、「阿儀你拎到好似劏雞咁」、「個b好慘，比你拎到下墮」、「究竟個媽媽嘅病情係有幾嚴重先夠膽俾你抱住個B」、「睇吓個BB個樣搞到佢好想喊咁」、「唔好搞到個小朋友有心理陰影啊」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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