前「亞視一姐」薛影儀（阿儀）與香港本土手機遊戲公司合作，共同推出最新AI虛擬戀愛遊戲《阿儀-我的AI女友》。《阿儀-我的AI女友》結合人工智能技術，代言人阿儀以護士、和服、啤酒妹、女僕等多個造型示人，玩家可與唔同阿儀屬性聊天，建立深入情感聯繫，帶來全新戀愛體驗。早前阿儀更到深水埗出席活動，分別以旗袍和古裝造型示人以宣傳手機遊戲。遊戲推出不久，即登上Apple App Store模擬類遊戲免費App排行第一位，評分有4.5分。

課金助養阿儀最貴$999

YouTuber「YS Studio 製作」於YouTube頻道上載試玩部分遊戲嘅片段，分別與女僕阿儀、偽文青阿儀、日本阿儀、啤酒妹阿儀傾計，當中見到AI阿儀回覆非常直接，例如YouTuber問阿儀：「點解你咁肥？」阿儀回答：「唔好攪笑啦，唔好侮辱人」；YouTuber又問：「點解你戴眼鏡，偽文青先戴」阿儀則回應：「唔可以，唔係偽文青，我就鍾意戴眼鏡，有咩問題？」語氣真係有啲阿儀嘅神髓。遊戲系統內提醒玩家課金嘅語句亦似足阿儀，顯示：「鑽石不足，快D（啲）課金，我唔同窮人傾計」。

據App Store資料，App內有多款額外收費禮物，好似係曲奇、燒雞翼同阿儀跑鞋等等，當中最貴嘅阿儀助養包更加要價$999，索價近千港元。