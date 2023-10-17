阿儀薛影儀因一理由疑被炒？ 林寶玉先行離開AMM 黃榕盛傳幫「前亞視一姐」搵job

看到阿儀薛影儀同林寶玉，都會想起陳年港產片《龍的心》，不過世上又邊有咁多成龍呢？
被指像陳法拉的阿儀經理人林寶玉上周宣布辭職，由於之前亞視一姐薛影儀喺IG留言甚至出post爆粗鬧爆寶玉，林寶玉有樣有身材又有生意在手，唔撈只係遲定早。
今日有傳媒爆料，指林寶玉辭職真正原因，係因為所屬公司AMM決定將雪藏中嘅冰格，直接掟落鑊 － 即炒！既然冇藝人要湊，林寶玉又何來係經理人呢？AMM本來想安排寶玉調職，而寶玉就決定自行告退。
阿儀的「亞視一姐」之路由參選亞姐以泳裝示人開展，前後2年零3個月，總算比豬肉威威襟玩。據報導話，9月底被雪藏之後阿儀同張致恒Steven名曲一樣－死性不改，令AMM決定「忍痛放棄」。阿儀當日簽約時，有報導話合約期為2年，假如屬實的話，死約期已過，AMM應該可以一毫子都唔駛俾。
阿儀變返自由身，邊個最開心？可能係今期密友黃榕。以往超有魄力年年出寫真，近年亦咬實牙關操肌嘅黃榕，對阿儀情比金堅。阿儀同黃榕friend咗之後，被傳成日做「義工」，應收錢出嘅活動同IG post都免費出。阿儀力撐黃榕性格好好，反而鬧爆林寶玉「性格好差」，甚至話對方係賤x！既然兩脇插刀到呢個地步，而家阿儀冇嘢撈，有傳黃榕好唔話得，幫手聯絡電視台高層，但為免惹是非，據聞各方都反應冷淡。唔知黃榕會唔會試下搵林家棟？
林寶玉宣布辭職後曾接受訪問，踢爆阿儀試過有3次工作但卻沒有出席，屢次與黃榕去玩無影，更指阿儀IG帳戶被盜用。「義工」以外，林寶玉甚至曾要同黃榕夾期搵阿儀做嘢，因此黃榕同寶玉角色做到無縫涵接。「好人」黃榕喺報導出街後即刻喺IG打出三點……回應，而寶玉就再回應，話榕姨嗰三點同佢想表達嘅意思唔相關。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈