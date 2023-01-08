阿冰@小薯茄曬婚戒被網民誤會遭私有化 實是《1人婚禮》首當電影女主角

阿冰@小薯茄昨日(7日)突然在IG的限時動態發布中指戴上婚戒的照片，引起一眾網民熱烈討論，不少宅男以為阿冰被私有化而心碎，今日(8日)她在IG澄清，原來不結婚而是在電影《1人婚禮》初登大銀幕擔正女主角，她上載電影前導海報，多謝大家的祝福，形容「收到個心震晒」，她寫道：「好想喊，好多謝你哋咁錫我，但唔係結婚都係我第一套參與嘅電影上映。」

《幻愛》導演周冠威首部浪漫愛情喜劇 《1人婚禮》是《幻愛》導演周冠威首部執導的浪漫愛情喜劇，由杜汶澤旗下的喱騷 Late Show與香港電影製作公司聯合出品，演員陣容包括阿冰、《手捲煙》導演陳健朗，以及盧巧音、唐浩然、黃寶漳、陳逸寧、王宗堯和林欣JLou，還有盧覓雪友情客串。阿冰雖不是真結婚，但在初拍電影就披起婚紗，舉行屬於自己的婚禮，「喺《1人婚禮》電影入面同自己結婚，所以你哋嘅恭喜我會照單全收！希望你哋會一樣覺得咁開心，愛爆你哋。」電影於年廿九(20日)起優先場，大年初五(26日)正式公映。