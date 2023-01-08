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娛樂
2023-01-08 13:35:35

阿冰@小薯茄曬婚戒被網民誤會遭私有化 實是《1人婚禮》首當電影女主角

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阿冰@小薯茄初登大銀幕便在《1人婚禮》擔任女主角。

阿冰@小薯茄初登大銀幕便在《1人婚禮》擔任女主角。

阿冰@小薯茄昨日(7日)突然在IG的限時動態發布中指戴上婚戒的照片，引起一眾網民熱烈討論，不少宅男以為阿冰被私有化而心碎，今日(8日)她在IG澄清，原來不結婚而是在電影《1人婚禮》初登大銀幕擔正女主角，她上載電影前導海報，多謝大家的祝福，形容「收到個心震晒」，她寫道：「好想喊，好多謝你哋咁錫我但唔係結婚都係我第一套參與嘅電影上映。」

阿冰@小薯茄昨日(7日)突然在IG的限時動態發布中指戴上婚戒的照片，引起網民熱論，不少宅男以為阿冰被私有化而心碎。 阿冰在IG澄清實情是為電影《1人婚禮》宣傳，並多謝各界祝福。

《幻愛》導演周冠威首部浪漫愛情喜劇

《1人婚禮》是《幻愛》導演周冠威首部執導的浪漫愛情喜劇，由杜汶澤旗下的喱騷 Late Show與香港電影製作公司聯合出品，演員陣容包括阿冰、《手捲煙》導演陳健朗，以及盧巧音、唐浩然、黃寶漳、陳逸寧、王宗堯和林欣JLou，還有盧覓雪友情客串。阿冰雖不是真結婚，但在初拍電影就披起婚紗，舉行屬於自己的婚禮，「喺《1人婚禮》電影入面同自己結婚所以你哋嘅恭喜我會照單全收！希望你哋會一樣覺得咁開心愛爆你哋。」電影於年廿九(20日)起優先場，大年初五(26日)正式公映。

阿冰是不少宅男心目中的女神。

阿冰是不少宅男心目中的女神。

慘遭陳健朗悔婚

《1人婚禮》講述美女小丑藝人阿冰(吳冰 飾)搞笑精叻，表情誇張，最愛逗人發笑，與性格狂野，作風踩界的男友Dickson (陳健朗 飾)，決志成為熱爆Youtuber，為求提升點擊率，順應網民要求玩求婚，實際是假結婚，慘遭悔婚後的阿冰決定要同自己結婚！阿冰舉辦一個人的婚禮，估不到因此變成KOL，備受追捧，還吸引了多名粉絲瘋狂追求，阿冰真的驚動了真情！要愛人，先要愛自己，要愛自己，但究竟「我是誰」？ 最愛又是誰？ 阿冰決意在一人婚禮上，宣告自己的終極大秘密。

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