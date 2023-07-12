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娛樂
2023-07-12 13:07:59

阿冰@小薯茄與柯煒林獻第一次 赴北海道濟州島拍日系寫真(多圖)

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阿冰@小薯茄與柯煒林獻推出首本寫真集。

阿冰@小薯茄與柯煒林將推出首本寫真集。

阿冰@小薯茄與柯煒林獲本土日系攝影師Woody Lau邀請，分別往北海道和濟州島拍攝人生第一本寫真集，兩人的新作《Blue Blue Blue》和《Oranju》將於書展正式開賣，兩人更會一同出席簽名會。

阿冰往北海道拍攝首本寫真集《Blue Blue Blue》。 阿冰往北海道拍攝首本寫真集《Blue Blue Blue》。 阿冰往北海道拍攝首本寫真集《Blue Blue Blue》。 阿冰往北海道拍攝首本寫真集《Blue Blue Blue》。 阿冰往北海道拍攝首本寫真集《Blue Blue Blue》。

阿冰藉寫真分享心底話

首次推出寫真集《Blue Blue Blue》的阿冰，選景北海道，他表示：「我覺得Woody 的作品好唯美，當我收到《Blue Blue Blue》的製成品後，感覺是輕鬆愉快，希望讀者看完都可以有同樣的感受。《Blue Blue Blue》記錄了26歲的我，入面寫的文字是我埋藏心底的說話，想藉著這本寫真集同大家分享我的小宇宙。」

柯煒林往濟州島拍攝首本寫真集《Oranju》。 柯煒林往濟州島拍攝首本寫真集《Oranju》。 柯煒林往濟州島拍攝首本寫真集《Oranju》。 柯煒林往濟州島拍攝首本寫真集《Oranju》。 柯煒林染橙金色頭在濟州島拍攝首本寫真集《Oranju》。

沖繩遇颱風  臨時轉往濟州島

《Oranju》的主角Will，同樣也是第一次推出相集，因遇上最強颱風正面吹襲，拍攝地點由沖繩臨時轉往濟州島。今次《Oranju》以相片將2023年的Will記錄下，他說：「很欣賞Woody 的構圖和調色，而第一次影相集，從相片中感覺到Woody記錄了一個邁入輕熟的自己 ；而拍攝間Woody 擅長捕捉我最陽光外向的一面，希望大家會喜歡《Oranju》。」

阿冰與柯煒林將出席簽名會。

阿冰與柯煒林將出席簽名會。

唔單止賣「靚樣」

繼2021與Jessica Chan (陳苡臻) 推出《After Breakfast》，Woody Lau找來阿冰和Will合作，曾於日本大阪留學的Woody，作品以清新明朗的日系人像風格見稱，Woody表示，「希望透過鏡頭下呈現當刻最真實的他們，拉近與觀眾之間的距離。我同阿冰、Will之前都有合作過，他們很清楚我的拍攝風格和方向，初次合作已經很有默契。另外，他們同樣是新生代演員，在我拍攝的幾年間發現，演員的特別之處在於他們在鏡頭下能呈現更多不同的情感，而不是單一的「靚樣」 ，這是我近年在作品上最想呈現的。」

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了解飲冰水迷思。（AM730製圖） 了解飲冰水迷思。（AM730製圖） 了解飲冰水迷思。（AM730製圖） 了解飲冰水迷思。（AM730製圖）
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