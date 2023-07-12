阿冰@小薯茄與柯煒林獻第一次 赴北海道濟州島拍日系寫真(多圖)

阿冰@小薯茄與柯煒林獲本土日系攝影師Woody Lau邀請，分別往北海道和濟州島拍攝人生第一本寫真集，兩人的新作《Blue Blue Blue》和《Oranju》將於書展正式開賣，兩人更會一同出席簽名會。

阿冰藉寫真分享心底話 首次推出寫真集《Blue Blue Blue》的阿冰，選景北海道，他表示：「我覺得Woody 的作品好唯美，當我收到《Blue Blue Blue》的製成品後，感覺是輕鬆愉快，希望讀者看完都可以有同樣的感受。《Blue Blue Blue》記錄了26歲的我，入面寫的文字是我埋藏心底的說話，想藉著這本寫真集同大家分享我的小宇宙。」

沖繩遇颱風 臨時轉往濟州島 《Oranju》的主角Will，同樣也是第一次推出相集，因遇上最強颱風正面吹襲，拍攝地點由沖繩臨時轉往濟州島。今次《Oranju》以相片將2023年的Will記錄下，他說：「很欣賞Woody 的構圖和調色，而第一次影相集，從相片中感覺到Woody記錄了一個邁入輕熟的自己 ；而拍攝間Woody 擅長捕捉我最陽光外向的一面，希望大家會喜歡《Oranju》。」